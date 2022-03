SBK | Tegola van der Mark: gamba fratturata, salta i test a Misano

Carica lettore audio

Non inizia di certo nel migliore dei modi il 2022 di Michael van der Mark, che dovrà saltare i test di Misano in programma questa settimana a causa di un infortunio. Il pilota della BMW si è fratturato la gamba durante un allenamento in mountain bike domenica scorsa.

L’allenamento in bicicletta era parte della preparazione per i test al Misano World Circuit Marco Simoncelli che si svolgeranno mercoledì e giovedì. L’olandese perde dunque un’ottima occasione per proseguire il lavoro sulla BMW M 1000 RR. La casa di Monaco di Baviera scenderà in pista solamente con Scott Redding, al debutto con il team ufficiale tedesco. Van der Mark rappresenta invece la continuità del progetto, pertanto si farà affidamento solo sul britannico.

Non sono ancora stati resi noti i tempi di recupero, in quanto non chiari. Michael van der Mark sarà sicuramente impossibilitato a scendere in pista questa settimana, ma non è ancora sicura la sua presenza ad Aragon, round di apertura della stagione 2022. L’appuntamento inaugurale del campionato Superbike è in programma fra meno di un mese. Marc Bongers, Motorrad Motorsport Director, ha dichiarato: “I progressi del trattamento nel corso dei prossimi giorni ci permetterà di sapere se Michael sarà in grado di tornare in sella ala moto. Siamo in contatto con Michael e gli auguriamo un recupero veloce”.