SBK | Tegola Ducati: Bautista ha una costola rotta, è unfit

Sembrava il fine settimana giusto per rosicchiare qualche punto in classifica, eppure sembra proprio che la fortuna non giri dalla parte di Alvaro Bautista, costretto a dare forfait in Gara 2. Il campione del mondo in carica è caduto durante la Superpole Race di questa mattina a Magny-Cours e, nel ruzzolone, si è rotto una costola.

Rialzatosi a fatica dopo la caduta, il pilota Ducati si è recato al centro medico, dove è stato sottoposto a esami medici che hanno evidenziato la frattura dell’ottava costola. Così, il weekend è terminato anzitempo per lo spagnolo, che sarà costretto a fare da spettatore per il resto del round di Magny-Cours.

In Gara 1, Bautista era riuscito ad approfittare del forfait di Toprak Razgatlioglu, infortunato il venerdì e costretto a fermarsi per il resto del weekend. Nelle complicatissime condizioni bagnate, l’alfiere Aruba.it Racing – Ducati era riuscito ad agguantare una seconda posizione che gli aveva consentito di recuperare qualche punto in campionato.

Ora incappa in due zeri consecutivi, il primo per la caduta di questa mattina e il secondo per l’assenza in griglia in Gara 2. Così, in campionato Bautista resta plafonato in terza posizione a quota 243 punti, a 122 lunghezze dal leader del mondiale Razgatlioglu. Lo spagnolo vede allontanarsi in campionato anche il compagno di squadra Nicolò Bulega, vincitore questa mattina e secondo con 30 punti di vantaggio.