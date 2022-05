SBK | Tegola BMW: Van der Mark si frattura il femore

Carica lettore audio

L’inizio di stagione di Michael van der Mark è tutt’altro che roseo: dopo aver saltato il primo round a causa di un infortunio in allenamento, il pilota BMW è costretto a dare forfait anche all’Estoril. Caduto nelle fasi iniziali della prima sessione di prove libere del round portoghese, l’olandese ha rimediato la frattura della testa del femore destro.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, in quanto non è mai stato proposto dalle immagini ufficiali. Tuttavia, il pilota BMW ha perso il controllo della sua 1000RR alla Curva 10, rimanendo a terra per qualche secondo. Si è rialzato a fatica cercando di togliersi dalla traiettoria e andando verso la via di fuga, ma evidentemente claudicante.

Per sicurezza, van der Mark è stato portato al centro medico del circuito per i controlli del caso. Gli esami hanno evidenziato la frattura della testa del femore destro e questo comporta la fine anticipata del round dell’Estoril. Per l’olandese è un avvio di anno davvero difficile, avendo già saltato l’appuntamento inaugurale ad Aragon.

In allenamento infatti, poche settimane prima dell’inizio della stagione, Michael van der Mark si è rotto la gamba destra e questo lo ha costretto a restare fermo quando il mondiale Superbike è ripartito in Spagna. Il portacolori BMW è rientrato in occasione del secondo round della stagione, ad Assen, sua pista di casa. Dopo molte difficoltà, ha portato a termine un weekend complicato, proiettandosi verso l’Estoril, che però finisce ben prima del previsto.