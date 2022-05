SBK | Tamburini infortunato, ad Estoril lo sostituisce Fritz

Carica lettore audio

Brutta tegola per Roberto Tamburini. Dopo un buon avvio nel Mondiale Superbike 2022, che gli aveva visto raccogliere 9 punti nei primi due round, il portacolori della Yamaha Motoxracing sarà costretto a saltare l'appuntamento di questo fine settimana in Portogallo, ad Estoril, a causa di una frattura al malleolo destro rimediata mentre si allenava.

Anche se la frattura è composta, il riminese dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico ed è per questo che dovrà rinunciare a salire sulla sua R1 nel weekend. Al suo posto farà ritorno nel Mondiale il tedesco Marvin Fritz, pilota attualmente impegnato nel Mondiale Endurance, che lo scorso anno impressionò al debutto a Most, riuscendo a chiudere nella top 10 proprio in sella ad una Yamaha.

"Siamo dispiaciuti per l’infortunio di Tamburini e speriamo possa recuperare molto presto. Sia lui che il team stavano facendo costanti passi avanti ed è un vero peccato che questo infortunio non gli permetta di continuare sul percorso intrapreso", ha detto il team principal Sandro Carusi.

"Sono lieto di accogliere nel nostro team Marvin Fritz che sappiamo essere un pilota esperto che ha già corso nel WorldSBK e che conosce bene la R1 che utilizza anche nel mondiale endurance, anche se con una configurazione diversa. Faremo del nostro meglio per farlo sentire a suo agio nel team", ha aggiunto.

Marvin Fritz, IXS-YART Yamaha Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quasi incredulo Fritz, che però fa anche gli auguri di pronta guarigione a Tamburini: "Quando ho ricevuto la notizia che avrei corso all’Estoril con il Team Motoxracing non ci potevo credere! Mentalmente ero pronto per scendere in pista come wildcard a Most alla fine di luglio, come anche l’anno scorso, ma sapere di poter correre nel Campionato già adesso mi rende molto felice! Mi dispiace per Roberto e spero possa riprendersi presto".

"Non vedo l’ora di salire in sella alla Motoxracing R1; per me si tratta di una grande opportunità e farò del mio meglio per sfruttarla al massimo. Voglio ringraziare Sandro Carusi per la fiducia nei miei confronti – proverò a ripagarlo con i migliori risultati possibili", ha concluso.