SBK | Tamburini in SBK con Motoxracing al posto di Vinales

Manca ormai una settimana all’avvio della stagione 2022 del mondiale Superbike, ma le line-up dei team sono in continuo aggiornamento. Quando sembrava che la griglia fosse definita, ecco che cambiano i piani: ad Aragon vedremo infatti Roberto Tamburini, che debutterà nel mondiale con il team Motoxracing. Il romagnolo sostituirà Isaac Vinales, che non prenderà parte al campionato.

Il cambiamento in corsa è avvenuto in poco tempo, ma Tamburini ha potuto già familiarizzare con la moto, grazie a quattro giornate di test organizzate a Misano il 21 e 22 marzo e ad Assen nelle giornate di ieri e oggi. Classe 1991, Tamburini esordirà quest’anno insieme alla squadra, ma il binomio è già collaudato nelle categorie minori, dove hanno ottenuto risultati di rilievo. Campione italiano Supersport nel 2010, è approdato al mondiale della 600 l’anno successivo, restandoci per quattro stagioni. Nel 2015 è poi approdato alla Stock 1000 Europea proprio con Motoxracing e conquistando 3 vittorie e 6 podi, che gli hanno permesso di finire la stagione in seconda posizione.

Dopo l’esperienza nella Stock 1000 fino al 2018, è poi tornato al CIV, categoria d’origine. Quest’anno però è arrivato il momento di debuttare nel mondiale Superbike e Tamburini ne è entusiasta: “Sono molto contento di disputare il mio primo campionato mondiale Superbike, e voglio ringraziare Sandro Carusi che mi ha dato questa grande possibilità. Inizialmente i nostri programmi erano diversi, ma ora sono felice di poter iniziare una stagione che sarà senza dubbio difficile ed impegnativa, ma che affronterò con una grande motivazione. Ci confronteremo con squadre e piloti di altissimo livello e dovremo esprimerci al massimo delle nostre possibilità. Per questo mi sto preparando molto anche dal punto di vista fisico, perché non sarà facile disputare tre gare in due giorni. Sarà una sfida esaltante, che affronterò con molto entusiasmo”.

Sandro Carusi, team principal Motoxracing, conferma la soddisfazione di poter scendere in pista con Tamburini: “Sono molto felice ed emozionato di poter esordire nel campionato mondiale Superbike, un obiettivo che inseguo da quando ho fondato il team. Purtroppo a causa di alcune incomprensioni abbiamo dovuto sostituire il nostro pilota ed abbiamo scelto Roberto Tamburini, con il quale esiste un lungo rapporto di collaborazione. Siamo tutti molto motivati e desiderosi di fare bene, per cui sono sicuro che daremo il massimo. Ringrazio i nostri sponsor che ci sostengono e che hanno permesso la realizzazione di questo entusiasmante progetto”.