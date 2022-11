SBK | Sykes torna nel Mondiale con Puccetti nel 2023

Carica lettore audio

Dopo un anno di assenza dal mondiale, Tom Sykes rientra da pilota titolare per la stagione 2023 e lo fa tornando in sella alla Kawasaki. Non sarà quella del team ufficiale con cui è diventato campione del mondo nel 2013, ma correrà con i colori del team Puccetti. Il veterano delle derivate di serie si schiera dunque di nuovo in griglia di partenza il prossimo anno e sostituirà Lucas Mahias, che lascia la squadra dopo quattro anni.

Sykes con Kawasaki ha conquistato il titolo nel 2013, ma dal 2019 è passato in forza al team BMW, rientrato nel mondiale in veste ufficiale con un progetto totalmente rinnovato. Nonostante le grandi difficoltà, il britannico ha corso con la squadra fino al 2021, anno in cui alla scadenza del contratto non ha rinnovato. Nel 2022 ha disputato la stagione nel BSB con Ducati, ma a partire dal prossimo anno sarà di nuovo un pilota mondiale in sella alla ZX-10RR.

“Sono davvero felice di entrare a far parte del Kawasaki Puccetti Racing e di tornare nel paddock del WorldSBK”, dichiara Tom Sykes. “Da anni sono impressionato dal modo in cui Manuel Puccetti gestisce il suo team e dalla mentalità con cui affronta le gare, oltre che naturalmente dalle infrastrutture del team. Tutti aspetti che mi rendono molto motivato in vista della stagione 2023. Ho anche un'altra opportunità, in quanto farò ancora una volta parte della famiglia Kawasaki, consolidando un rapporto che è sempre stato molto solido. Non vedo l'ora di iniziare questo progetto e di conoscere tutta la squadra”.

Manuel Puccetti ha affermato: "È davvero un grande piacere per me e per la squadra dare il benvenuto a un campione del mondo come Tom Sykes. Sono sicuro che, insieme, potremo imparare e crescere, sfruttando anche la sua significativa esperienza nei test per rendere la nostra Ninja ancora più competitiva. Con un pilota del suo calibro, il nostro obiettivo non può che essere la top five. Abbiamo già organizzato un programma di test, a partire da Jerez a dicembre, quando inizieremo a plasmare la nostra Ninja attorno a Tom. Continueremo poi con i test nella galleria del vento e con ulteriori prove in pista a gennaio. Tutto il team è entusiasta di dare il benvenuto a un pilota di punta come Tom. Voglio anche ringraziare Lucas Mahias per i quattro anni trascorsi insieme. In Supersport ci ha regalato successi e soddisfazioni, mentre in Superbike, nonostante una prestazione complessivamente positiva, abbiamo dovuto fare i conti con alcuni infortuni che ci hanno impedito di raggiungere i risultati che lui e la nostra squadra meritavano. Auguriamo a Lucas tutto il meglio per un futuro brillante".