SBK | Donington: Superpole a Rea, Bautista e Petrucci in prima fila Jonathan Rea firma la sua prima Superpole della stagione davanti al suo pubblico e batte il record della pista di Donington Park. Alvaro Bautista cade, ma agguanta la seconda posizione, Danilo Petrucci in prima fila per la prima volta in Superbike. Michael Ruben Rinaldi solo nono.