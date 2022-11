SBK | Stagione finita per Lecuona, salterà Phillip Island

Carica lettore audio

Iker Lecuona è stato costretto a chiudere in anticipo il round di Mandalika a seguito di un violento highside avvenuto venerdì pomeriggio alla curva 4 in cui ha rimediato la frattura della vertebra T12 e dell’osso sacro. Dopo essere stato trasportato all’ospedale di Mataram, lo spagnolo della Honda è stato dimesso subito, si è recato nel paddock sabato prima di rientrare in Spagna per cominciare il recupero.

Tuttavia, il tempo di recupero stimato è di un mese, perciò Lecuona non potrà correre il prossimo weekend a Phillip Island. L’obiettivo diventa dunque quello di tornare in azione il mese prossimo per i test post-stagione. Honda deve ancora annunciare se ci sarà qualcuno che prenderà il posto del rookie iberico a Phillip Island accanto a Xavi Vierge. “Non è il modo migliore per concludere questa stagione entusiasmante”, ha spiegato Lecuona. “So che queste cose succedono in gara, e stavolta è successo a me”.

Iker Lecuona, Team HRC Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Quest’anno ho avuto delle cadute pesanti e sono sempre stato in grado di recuperare, ma stavolta mi sono rotto alcune ossa. Sono comunque felice della mia stagione e delle mie prestazioni. Anche nelle FP1 su questa pista avevo chiuso in seconda posizione. lunedì farò un’altra visita con il mio medico e poi sceglieremo il piano di recupero. Spero di arrivare pronto ai test di dicembre a Jerez, ma non è ancora sicuro. Vedremo quali step dovrò fare”.