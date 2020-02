SBK, Savadori pronto a rientrare nel mondiale con Honda

Il sogno mondiale di Lorenzo Savadori sembra non essere svanito. Il pilota romagnolo era rimasto fuori dalla Superbike a causa dei problemi di sponsor del team Pedercini, squadra con cui avrebbe dovuto fare rientro sulla scena mondiale.



La situazione sembra però essere cambiata in occasione dei test di Sepang della MotoGP. Savadori è infatti impegnato nello shakedown sulla pista malese in sella alla Aprilia per sostituire Andrea Iannone e proprio in questi giorni gli si sarebbe prospettata l’idea di tornare a vestire i panni di pilota mondiale.



La proposta sarebbe arrivata dal team Midori Moriwaki. A Lorenzo Savadori verrebbe dunque affidata la nuova CBR1000RR-R del team satellite di HRC. La line-up della squadra si completerebbe, con il confermato Takumi Takahashi.



Il debutto di Savadori in sella alla Honda arriva però solo dal round di Jerez ed entra così a stagione già iniziata. Questo perché prima il pilota dovrà svincolarsi da Pedercini, per poi passare al team della Casa Alata ed iniziare così una nuova avventura nel mondiale.