SBK | Rusthen, il recupero procede: sarà a Jerez per seguire le ultime gare

Dopo il brutto incidente dello scorso giugno nella prima tappa del Campionato Mondiale femminile di motociclismo, procede a piccoli passi ma con notizie positive il recupero di Mia Rusthen. La pilota, che era stata immediatamente soccorsa in pista, aveva riportato una politrauma celebrale, ritornando in una struttura in Norvegia una settimana dopo una settimana in ospedale a Cesana.

Settimana dopo settimana, Mia ha continuato a compiere piccoli passi, fino alla bella notizia data verso metà settembre, in cui aveva confermato di essere stata dimessa dall’ospedale norvegese in cui aveva iniziato la riabilitazione e di essere tornata a camminare.

Ora la giovane pilota ha fornito un ulteriore aggiornamento sulle sue condizioni, con un recupero che sta procedendo sulla giusta direzione a livello fisico, anche se servono ancora del tempo e altri piccoli passi per recuperare completamente.

Mia ha infatti confermato che, nonostante la parte destra del suo cervello risenta ancora dell’incidente dopo l’incidente, la sua intenzione è quella di continuare ad allenarsi e lavorare per tornare al meglio della forma. Dall’altra parte, però, la pilota ha anche confermato il fatto che ancora fatica a ricordare la sua avventura in moto nel Campionato Mondiale, avendo solo sprazzi di memoria a riguardo.

Mia Rusthen

“Cammino da sola, penso, ricordo sempre di più, parlo, rido, piango, mangio, gioco, combatto - sono viva! È la parte destra che risente della lesione cerebrale, ma si sta riprendendo a poco a poco e intendo continuare ad allenarmi e a lavorare finché non sarà di nuovo al massimo delle sue possibilità”, ha spiegato la Rusthen attraverso un posto su Instagram, con cui mantiene aggiornata sul suo percorso di recupero.

“Non mi rendo ancora conto di aver partecipato al Campionato del Mondo e ricordo ben poco di quell'avventura. Ma il mio cuore e il mio corpo ricordano gli incontri felici con le persone, soprattutto con le ragazze con cui ho gareggiato”.

La buona notizia è che Mia potrà tornare in pista: chiaramente non è ancora arrivato il momento per salire su una moto, ma i dottori gli hanno permesso di recarsi in Spagna per l’ultimo appuntamento del campionato mondiale femminile che si terrà a Jerez, dove potrà incontrare tutte le ragazze con cui ha corso e vedere dal vivo le due gare.

“Sono estremamente felice di annunciare che ho ricevuto il permesso dai medici di partecipare alla finale del WorldWCR di quest'anno al Circuito de Jerez in Spagna per salutare tutte le ragazze e assistere alle ultime due gare. Le persone più care e il mio team sono con me per tutto il tempo e sono profondamente grata di poterlo fare”.