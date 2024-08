SBK | Rinaldi: "Pagare per correre? Piuttosto resto a casa!"

Il paddock della Superbike è in attesa dell’ufficialità del rinnovo di Alvaro Bautista, da cui dipendono gli ultimi movimenti di mercato per il 2025. Già, gli ultimi, perché i posti disponibili iniziano a essere sempre meno e decidere diventa complicato. Ne sa qualcosa Michael Rube Rinaldi, che ha visto sfumare l’ipotesi di andare nel team Puccetti il prossimo anno.

Quest’anno, in forza al team Motocorsa, il pilota romagnolo non ha raccolto i risultati sperati e attualmente è solo 17° in campionato con 38 punti. Una delusione per un pilota che fino allo scorso anno militava nel team factory Ducati ed era abituato a prestazioni decisamente diverse. Ma qual è l’alternativa alla formazione di Lorenzo Mauri per il 2025?

Certo che per il prossimo anno dovrà cercare una nuova sella, Rinaldi ha bussato alle porte del team Puccetti, dove però non ha trovato la soluzione. La squadra satellite di Kawasaki ha infatti scelto Garrett Gerloff per il 2025, costringendo il pilota di Sant’Arcangelo di Romagna a cercare in altri lidi, a meno di una probabile seconda moto. “Ho un ottimo rapporto con Manuel Puccetti. Abbiamo parlato alla pari e non sono affatto deluso”, ha raccontato Rinaldi a Speedweek. “Perché dovrei essere arrabbiato o lamentarmi del fatto che Kawasaki e Manuel abbiano deciso a favore di Garrett? È americano e gli Stati Uniti sono un mercato molto importante, quindi questo avrà avuto un ruolo. Tuttavia, presumo che l'anno prossimo correrò nel Campionato Mondiale Superbike. Non è ancora chiaro per quale squadra”.

Michael Ruben Rinaldi, Team Motocorsa Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Qualora Puccetti non potesse disporre di una seconda moto, Rinaldi potrebbe andare in Yamaha, dove si aprirebbe l’opportunità nel team MotoXRacing. Restare in Motocorsa potrebbe essere un’opzione? Di una cosa Rinaldi è certo: non pagherà per correre, piuttosto resta fermo. Ma il romagnolo è convinto che sarà sulla griglia della Superbike anche nel 2025.

“Il contratto con Motocorsa prevede solo che si parli di un secondo anno, e questo è tutto ciò che voglio dire a riguardo. Durante il mio periodo nel team ufficiale Ducati ho sempre dato il meglio di me. Non ci sono molti piloti disponibili che hanno vinto nel Mondiale Superbike, io sono uno di quelli. Se non hai un contratto, devi fare risultati e io cercherò di farlo. Non mi trovo nella situazione di poter pagare una sella. Prima di dover portare soldi con me, preferirei rimanere a casa per un anno. Tuttavia, non credo che ci sia questo rischio”, ha spiegato Rinaldi.