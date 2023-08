SBK | Rinaldi e Rea padroni della due giorni di test ad Aragon

La pausa estiva volge al termine per il campionato mondiale Superbike, che ha visto gran parte dei piloti impegnati in due giorni di test al Motorland Aragon, dove sono tornati in sella alle proprie moto dopo diverse settimane. Vacanze finite, dunque, e il “primo giorno di scuola” si conclude nel segno di Michael Ruben Rinaldi e di Jonathan Rea, che hanno siglato il miglior crono nelle due giornate di prove.

Il portacolori Ducati ha dominato il Day 1 imponendosi sia nella sessione della mattina che i quella pomeridiana, mentre la giornata conclusiva ha visto scendere i tempi di un secondo rispetto a ieri, con Danilo Petrucci in testa al termine del turno mattutino e in grado di girare in 49”1. A fare la voce grossa è però Jonathan Rea, che a fine giornata firma il nuovo record in 1’49”101 e si porta al comando della classifica dei tempi.

Fa quasi strano non vedere in prima posizione Alvaro Bautista, che ormai ci ha abituati a comandare le classifiche del weekend. Il campione del mondo in carica ha chiuso settimo nel Day 1 e secondo nel Day 2. Come di consueto, nei test non si va a cercare sempre e solo il tempo, ma si lavora su tantissimi aspetti. Il pilota Ducati inoltre paga un distacco di soli 67 millesimi dalla vetta, occupata da Jonathan Rea.

Solo una giornata di test per il portacolori Kawasaki, che da regolamento poteva sfruttare un giorno di prove. La “verdona” ne ha approfittato per far provare la ZX10-RR ad Adrian Huertas. Il giovane spagnolo, impegnato nella Supersport e grande promessa delle derivate di serie, ha subito stupito al debutto in sella alla Superbike, firmando una sesta posizione non troppo distante dalla vetta.

Ha brillato anche Danilo Petrucci, che finalmente sembra aver trovato la propria dimensione e continua a mostrarsi in grande forma. Nonostante il nono tempo di fine giornata, il ternano del team Barni è riuscito a issarsi in vetta la mattina. Può sorridere anche Michael Ruben Rinaldi, che ha concluso i test con il quinto tempo complessivo alle spalle di Xavi Vierge.

Proprio Honda continua a lavorare alacremente per poter tornare in vetta e lo ha fatto anche nei test di Aragon, a cui però Iker Lecuona non ha partecipato. Lo spagnolo è infatti impegnato questo fine settimana con la MotoGP a Barcellona, dove sostituirà l’infortunato Alex Rins nel team LCR. Al suo posto Testuta Nagashima, 11°.

La top 3 è dunque completata da Rea, Bautista e Alex Lowes, anche lui in pista solo oggi per le giornate di prove imposte dal regolamento. Il primo dei piloti BMW è Michael van der Mark, sesto, mentre Scott Redding è ottavo. Tra i due si è inserito Garrett Gerloff con l’altra M1000 RR del team Bonovo, mentre Loris Baz è più attardato ed è decimo. Assente da questi test il team Yamaha al completo, sia la squadra ufficiale sia la formazione GRT.