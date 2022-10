SBK | Redding polemico sul peso, arriva la risposta di Bautista

Carica lettore audio

Mentre la stagione del Mondiale Superbike volge al termine, sui social media è scoppiata la polemica, e non da parte dei tifosi, ma dei piloti stessi. Mercoledì scorso, Scott Redding ha pubblicato un post in cui sottolineava direttamente il peso di Bautista, attuale leader del campionato, e ha aperto un dibattito: il WorldSBK dovrebbe limitare il peso minimo dei piloti per la stagione 2023?

Oltre a una foto che ricorda i 66 e i 93 kg di Alvaro Bautista, Redding ha postato diversi video della loro battaglia nel recente round del WorldSBK a Villicum, in Argentina, dove lo spagnolo ha realizzato una doppietta. Ha scritto:

"Il WorldSBK ha fatto un ottimo lavoro creando alcune delle migliori gare di moto al mondo, ma perché non c'è un limite minimo di peso per i piloti? Posso parlarne perché non sono un candidato al titolo quest'anno, mentre chi lo è non ne parlerà perché i tifosi e gli 'esperti' sui social media criticheranno".

Come vedrete quando guarderete i video, potrete notare il chiaro vantaggio che un pilota estremamente piccolo ha su un rettilineo, tra i due e i quattro decimi di secondo. A molti di voi non sembrerà molto, ma quando 10 piloti finiscono entro un secondo, quei 'due decimi' sono una grande rete di sicurezza".

"Oltre al vantaggio in termini di velocità, un pilota più leggero non consumerà la stessa quantità di pneumatici posteriori di un pilota più pesante. Pertanto, alla fine della gara, che è la parte più critica, i piloti più leggeri avranno probabilmente più aderenza rispetto ai loro concorrenti, il che significa maggiori possibilità di vittoria. Ho informazioni sui dati relativi all'usura degli pneumatici, ma si tratta di informazioni riservate".

"Guardate la foto 7 nella pubblicazione, vedrete le informazioni sui tempi per un settore, il settore 2, che consiste in due curve e tre quarti del rettilineo posteriore a San Juan. Si vede che c'è un chiaro vantaggio, e questo fa sì che l'altro pilota spinga ancora di più alla ricerca del limite per cercare di recuperare quei due decimi alla volta. Penso solo che dovrebbe essere il più equo possibile per tutti i piloti. Probabilmente riceverò molti commenti odiosi, ma va bene così perché qualcuno deve parlare.

Tra le tante risposte, quella che spicca di più è quella del pilota a cui si è fatto riferimento, Álvaro Bautista, che ha risposto in modo chiaro e deciso: "Limiteremo la potenza come si deve.... I piloti più piccoli hanno meno potenza per muovere la moto e curvare... ma questo non è un problema per i piloti più alti e corposi... quindi se si pone un limite a una cosa, si deve limitare anche l'altra.

"Penso che sia più importante concentrarsi sul vantaggio sfruttando i punti di forza che si hanno e cercando di minimizzare i punti deboli... ma è più facile cercare scuse esterne piuttosto che lavorare sodo e accettare la realtà... è la prima volta nella mia carriera che altri piloti si lamentano del peso del pilota", ha concluso il pilota della Ducati.

Lo stesso Redding, anche se non in risposta a Bautista, ma in risposta al suo stesso post, ha poi scritto: "C'è già un peso minimo per le moto. Non voglio che gli altri piloti siano come me perché avrei bisogno di un camion dietro di me, ma solo di una media dei piloti".

Altri compagni di griglia hanno reagito alla pubblicazione. Mentre Michael Rinaldi si è limitato a suggerire di prendere i popcorn per guardare il dibattito, Loris Baz è stato il più esplicito: "Sono d'accordo al 200%. Anche io peso 95 kg, ed è sempre stato così. Il problema è che le moto migliorano con l'elettronica e l'aerodinamica. Ciò significa che il piccolo vantaggio che possiamo avere da un peso maggiore è la riduzione di nuove strategie ogni volta. Ricordo le gare della Stock 1000 e i primi anni nel WorldSBK e potevo aiutare l'effetto impennata o l'aderenza con la mia stazza e il mio peso, ma l'elettronica e l'aerodinamica stanno cambiando in meglio ed è un grosso svantaggio il peso nei rettilinei!

Marc Garcia ha postato un'emoji con un'espressione delusa, e il post ha già quasi duemila commenti.

Mentre campionati come la Moto2 e la Moto3 prevedono un peso minimo per la combinazione pilota-moto, nella MotoGP si tratta di un dibattito che non è stato aperto per molto tempo, ma che è sempre stato più o meno presente. Infatti, è stata aperta dai già citati Scott Redding e Loris Baz quando erano al fianco di un altro grande pilota, Danilo Petrucci, nella classe regina, e ora Luca Marini sembra aver fatto lo stesso.