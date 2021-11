SBK | Redding: "A Mandalika tutti nelle stesse condizioni"

L’ultimo round della stagione 2021 del WorldSBK sarà ricordato anche per il battesimo del Mandalika International Street Circuit in Indonesia. Il team Aruba.it Racing – Ducati sta ultimando i preparativi sull’affascinante circuito costruito a pochi metri dall’oceano, sull’isola di Lombok.

Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi saliranno in sella alle rispettive Ducati Panigale V4R venerdì mattina per le FP1 che prenderanno il via alle 11.00 am (4.00 am CEST).

La partenza di Gara-1 è prevista per sabato alle 3 pm (8.00 am CEST). Domenica, infine, andranno in scena la Superpole Race (11.00 am local time, 4.00 am CEST) e Gara-2 (3.00 pm local time, 8.00 CEST) che decreterà la fine della stagione 2021 del WorldSBK.

"Credo che sarà un weekend spettacolare su una pista in cui nessun pilota ha mai corso. E’ una situazione che a me piace molto anche perché saremo tutti nelle stesse condizioni fin dal primo giorno di prove. Posso percepire una grande passione in Indonesia e non vedo l’ora di correre davanti ai fan sul circuito di Mandalika", ha detto Scott Redding.

"Disputare l’ultimo weekend della stagione in una pista nuova per tutti e davanti a tantissimi appassionati sarà senz’altro qualcosa di diverso. Domani scopriremo cosa ci aspetta ma non vedo l’ora di entrare in pista e divertirmi per cercare di portare a casa risultati importanti per me e per il team", ha aggiunto Michael Ruben Rinaldi.

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images