SBK, Redding: “A Barcellona confermato il lavoro di Misano”

La Superbike ha archiviato gli ultimi test prima della ripartenza della stagione 2020 e Ducati lascia Barcellona, sede dei due giorni di prove, con un bilancio positivo. Scott Redding ha dominato a Misano e nella prima giornata al Montmeló, cedendo lo scettro a Jonathan Rea solo nell’ultimo giorno. Sensazioni positive anche per Chaz Davies, più attardato nella classifica dei tempi ma tutto sommato soddisfatto dei progressi fatti in vista del round di Jerez, in programma dal 31 luglio al 2 agosto.

Redding sembra essersi adattato piuttosto bene alla Panigale V4 R ed è soddisfatto del lavoro svolto nei due giorni di test a Barcellona. Alla fine dell’ultima giornata spiega il tipo di lavoro su cui si è concentrato: “Sono piuttosto contento di questi test, che sono stati molto buoni per noi. Abbiamo lavorato sulla moto e sulle gomme con le alte temperature. Nel pomeriggio ho avuto un problema al motore, quindi non sono potuto uscire per provare a migliorare il tempo che avevo fatto subito dopo pranzo. Ma il mio obiettivo oggi non era quello di concentrarci sul giro secco, volevo lavorare con le gomme usate”.

“La mattina è stata molto divertente, ho avuto anche un testa a testa con Rea. Credo che lui abbia montato più o meno cinque gomme, dopo che ho montato la terza ho detto ai ragazzi ‘ok, questo è ridicolo’. Ogni volta che uscivo ero veloce, ad un certo punto ho pensato che uno di noi sarebbe caduto perché andavamo sempre più veloce. Ma mi sono voluto ricordare che l’obiettivo della giornata era lavorare con il caldo sui long run. È stato bello ed il lavoro e sono contento di quello che abbiamo fatto anche sulle cose che avevamo già provato a Misano”.

Anche Davies spiega che tipo di lavoro è stato fatto nel box: “È stato importante tornare qui per fare i test, perché l’ultima volta che sono stato qui a Barcellona è stata quindici anni fa. Ma la Superbike è molto diversa dalle moto che avevo guidato qui in precedenza. È stato positivo venire qui per adattarsi nuovamente al circuito, capirne i punti chiave. Credo comunque che i due giorni siano andati abbastanza bene, è stato molto caldo ma probabilmente sono le stesse condizioni che troveremo quando torneremo per la gara”.

“Quindi è importante lavorare non solo per pochi giri, ma anche con tutti i tipi di gomme. Durante il pomeriggio non siamo andati come la mattina, ma nel complesso abbiamo avuto dei miglioramenti e possiamo dire di essere contenti. L’obiettivo ora è restare in forma per la ripartenza della stagione, farà molto caldo quindi sarà importante arrivare preparati. Avremo molte gare in poco tempo, quindi bisogna lavorare ora per essere pronti per Jerez”.