SBK | Rea, Portimao occasione per rilanciarsi nel mondiale

Carica lettore audio

Ci stiamo avvicinando alle fasi finali di questa stagione Superbike, che vede Alvaro Bautista saldamente al comando della classifica. Questo fine settimana le derivate di serie vanno in scena a Portimao e l’Algarve potrebbe essere un’occasione per Jonathan Rea per rilanciarsi e tenere aperti i giochi. Il pilota Kawasaki arriva in Portogallo da inseguitore, con ben 67 punti di distacco dallo spagnolo.

La pista lusitana è spesso stata amica del nordirlandese, che qui l’anno scorso ha vinto Gara 2 e spera di tornare sul gradino più alto del podio quest’anno dopo un lungo digiuno: Rea non vince infatti dalla seconda manche del round di Estoril dello scorso maggio, una striscia particolarmente lunga per un pilota del suo calibro. Portimao può essere l’occasione giusta?

Le risposte non le conosce nemmeno Rea, che però arriva in Algarve ottimista e carico di bei ricordi; qui ha vinto la sua prima gara nel mondiale Superbike e punta al massimo quest’anno: “Portimao è un circuito fantastico, che ha molti ricordi speciali per me. Vi ho disputato la mia prima gara in Superbike nel 2008. Il circuito in sé è molto impegnativo. Presenta molte caratteristiche diverse, dalle curve lente a quelle veloci, dagli ingressi ciechi agli apici, per cui è necessario un grande impegno da parte dei piloti. Abbiamo ottenuto dei successi in questo circuito”.

“Dopo Barcellona, dove siamo riusciti a sfruttare tutto il potenziale della nostra Ninja ZX-10RR, mi aspetto di andare in Portogallo e di continuare a lavorare con la mia squadra per creare un buon pacchetto gara. La gara in Portogallo è interessante anche perché ho un sacco di supporto dall'Irlanda del Nord. Inoltre, è un circuito molto bello da vedere. L'obiettivo è quello di disputare un ottimo weekend. Voglio davvero tornare a vincere dopo questa parte centrale della stagione, in cui sono stato un po' a corto di vittorie. Il nostro team ha avuto due buone giornate di test di recente: una a Barcellona dopo la gara e una a Motorland. Ora abbiamo molte più informazioni e non vedo l'ora di metterle a frutto in Portogallo”, conclude Rea.

In Portogallo punta a un buon risultato anche Alex Lowes, apparso in forma a Magny-Cours e a Barcellona. Portimao, che è una pista molto apprezzata dal britannico, può essere un’ulteriore conferma per il pilota Kawasaki: "Portimao è uno dei miei circuiti preferiti. Chiuderà la stagione europea per noi e normalmente è una buona pista per me e per la Ninja ZX-10RR. Voglio continuare a essere in forma e lottare di nuovo per il podio. Ultimamente abbiamo migliorato il nostro assetto di base, soprattutto per quanto riguarda il posteriore della moto, il che mi ha dato ancora più fiducia. Non vedo l'ora di provare le modifiche all'assetto il prossimo fine settimana a Portimao".