SBK | Rea: "Non si costruisce magicamente una nuova moto"

Dopo sei titoli mondiali consecutivi, negli ultimi due anni Kawasaki si è dovuta accontentare del secondo e del terzo posto nel campionato piloti, nel 2021 e nel 2022 rispettivamente. Il pluricampione e uomo dei record Jonathan Rea è stato di nuovo di gran lunga il miglior pilota Kawasaki, ma a volte ha combattuto con armi non all’altezza.

La Ducati è stata la forza più potente con Alvaro Bautista, vincendo il campionato. Il campione del 2021 Toprak Razgatlioglu ha chiuso la stagione da poco conclusa in seconda posizione con la sua Yamaha R1. La combinazione di Bautista e la Ducati Panigale V4R ha causato grossi problemi agli avversari sulla maggior parte delle piste. "Non credo che gli piaccia ammetterlo, ma è stato in grado di controllare molto quest'anno", dice Rea. “È difficile perché tira fuori il massimo da questa moto”, dice Jonathan Rea a Bikesportnews. Il nordirlandese vorrebbe più potenza del motore dalla Kawasaki, ma l'implementazione sarà difficile.

Kawasaki può ottenere più potenza dal quattro cilindri in linea?

"Penso che la cosa più importante per noi sia avere più potenza per poter stare al passo con loro. In troppe occasioni quest'anno sono riusciti a recuperare tempo sui rettilinei con facilità. È molto difficile recuperare quegli svantaggi. Puoi correre solo un certo rischio", spiega Rea, che non ha lasciato nulla di intentato.

Il concetto della Kawasaki ZX-10RR sta mostrando la sua età. Rispetto alla Ducati V4 ispirata alla MotoGP, la Kawasaki è una superbike classica senza tecnologie innovative. Fino al 2021 è bastato questo per prevalere. Ma non più tardi di quest'anno, a Kawasaki sono stati mostrati i limiti.

Kawasaki presenterà presto un modello base completamente nuovo? Rea è scettico: “Non si può costruire magicamente una nuova moto. Queste moto sono prodotte in serie. Già lo scorso anno Kawasaki ha costruito una nuova moto con una nuova aerodinamica e nuove parti del motore. È molto difficile cambiare tutto di nuovo”.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Lavorano molto duramente. Abbiamo bisogno di più potenza. La nostra moto è molto forte in termini di telaio ed elettronica. Con la nostra moto sono possibili cose straordinarie, soprattutto quando abbiamo molto grip e le temperature sono basse. Ma ad alte temperature bisogna migliorare, soprattutto in vista degli ultimi giri", dice Rea, punto debole.

La superbike di Kawasaki non è un affare

"Nel Mondiale Superbike tutte le moto sono derivate dai modelli di serie. Quindi guidi una moto che costa 15.000 euro e devi gareggiare contro una moto che vale 44.000 euro", ha criticato Rea il format. Ma almeno in Germania la differenza tra la Kawasaki e la Ducati non è così grande come descritto. La Kawasaki ZX-10RR viene offerta in Germania a 30.045 euro. Finora Ducati ha chiesto quasi 40.000 euro per la Panigale V4R e chiederà circa 44.000 euro per il modello 2023.