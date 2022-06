SBK | Rea frustrato per non riuscire a contrastare le Ducati a Misano

Carica lettore audio

Jonathan Rea ha vissuto un round complicato a Misano, quarto appuntamento della stagione 2022 del mondiale Superbike. Il fine settimana è culminato con il suo primo risultato fuori dal podio, un quarto posto a cui è stato relegato dopo essere stato sorpassato da Michael Ruben Rinaldi, terzo con la Ducati.

Con Bautista che ha vinto entrambe le gare lunghe sulla pista di casa Ducati, Rea si trova ora a 36 punti di distanza dalla testa del campionato a un terzo della stagione, e deve anche affrontare la minaccia di un risorgente Razgatlioglu, che ha vinto la Superpole Race. Parlando dopo il fine settimana, Rea ha ritenuto che Bautista fosse a un "livello diverso" rispetto al resto del gruppo durante il weekend, ammettendo anche di non aver saputo rispondere al ritmo di Razgatlioglu sulla Yamaha nella gara sprint.

“All'inizio della Superpole Race tutto andava bene, ma non appena il ritmo si è alzato non sono riuscito a stare dietro a Toprak", ha spiegato il pilota Kawasaki. "Lui era in testa. Aveva un ottimo ritmo. Io mi sentivo come se stessi ottenendo il massimo dalla moto, ma non era abbastanza, quindi mi sentivo frustrato perché se ne andavano via. In Gara 2 mi sono stabilizzato su un ritmo che ritenevo corretto, ma ho fatto molta fatica ad entrare in curva, scivolando molto e causando il cedimento dell'anteriore. Ma non ho rimpianti, è andata così”.

“In questo round abbiamo fatto un secondo, un terzo e un quarto posto, ma credo che abbiamo sfruttato al massimo le nostre possibilità. Quando ho corso con Alvaro non mi sembrava di avere nulla da invidiare a lui, a dire il vero. Qui è di un altro livello. Ma non possiamo dimenticare che possiamo passare da un fine settimana incredibile in cui la mia moto e il mio pacchetto erano i migliori ad andare in difficoltà qui - non è questo il caso. Le cose stanno così. Abbiamo faticato un po' in questo fine settimana, ma me lo aspettavo. A Donington possiamo fare un altro passo avanti e tornare davanti”.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pirelli ha portato in gara due ulteriori pneumatici posteriori di sviluppo, oltre alle consuete mescole SCX, SC0 e SCQ, offrendo ai piloti un'ampia gamma di opzioni da scegliere alle alte temperature di Misano. Ma Rea ha contestato la decisione di Pirelli di trasformare un weekend di gara in una sessione di test prolungata e ha ritenuto che fosse difficile per lui e per la Kawasaki decidere quale pneumatico fosse più adatto alla ZX-10RR.

"La Pirelli ha fatto un po' di confusione questo fine settimana con la quantità di pneumatici che abbiamo testato", ha detto. "Credo che ci abbia messo un po' in difficoltà. C'erano così tante variazioni sulla griglia di partenza tra una gara e l'altra. Credo che avessimo bisogno di tempo per capire le opzioni di pneumatici che Pirelli ci ha proposto. Siamo arrivati alla cieca con tre opzioni di pneumatici da gara. È difficile da capire quale sia il migliore per ogni moto quando tutti gli pneumatici hanno buone prestazioni. Spero che in futuro non avremo molte opzioni. Pensavo che il campionato avesse deciso, per motivi ecologici, di ridurre le opzioni di pneumatici e di rendere il tutto più ecologico. Ma qui abbiamo cinque opzioni per gli pneumatici slick posteriori, è strano”.