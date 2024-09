SBK | Rea costretto a saltare Cremona, sulla sua Yamaha c'è Canepa

Il round di Cremona del Mondiale Superbike rischia di dover fare a meno dei tre principali protagonisti dell'ultima decade della serie iridata riservata alle moto di serie. La certezza è che il debutto sul tracciato lombardo non vedrà al via l'uomo dei record della SBK, ovvero Jonathan Rea.

Il sei volte campione del mondo è caduto durante le prime fasi di Gara 1 a Magny-Cours ed ha riportato una brutta ferita al pollice destro, per la quale è stato anche operato, con dei tempi di recupero che inizialmente erano stati stimati in 2-3 settimane. Oggi però il pilota della Yamaha ha confermato che non potrà essere della partita, perché i medici gli hanno consigliato di rimanere ancora a riposo se vuole recuperare al 100% ed evitare che ci possano essere delle complicazioni.

"Mi dispiace di dover saltare questo Round a Cremona. Dopo aver parlato con il Dr. Antonie Martens che mi ha operato in Francia e con il Dr. Michael McBride che mi sta seguendo a casa a Belfast, entrambi hanno ribadito che il trapianto di tendini e di pelle sul mio pollice destro richiedeva un po' più di tempo per guarire e per evitare qualunque problema. Sto facendo tutto ciò che serve a casa per tornare al 100% il prima possibile. Grazie a tutti quelli che mi sono vicini in questo momento difficile", ha spiegato Johnny con un post pubblicato su Instagram.

La squadra ufficiale della Casa di Iwata sarà quindi tutta a tinte tricolore, perché ad affiancare Andrea Locatelli ci sarà Niccolò Canepa, che andrà a prendere il posto di Rea sulla R1 a pochi giorni dal terzo posto nel Bol d'Or che è valso a lui e ad i suoi compagni Karel Hanika e Marvin Fritz il ruolo di vice-campioni del mondo nell'Endurance.

Il 36enne, che da qualche anno svolge il ruolo di collaudatore per la Yamaha, ha disputato ben 79 gare nel Mondiale Superbike tra il 2008 ed il 2018, ottenendo due settimi posti come migliori risultati. Ma in questo paddock è noto soprattutto per la conquista del titolo della Superstock 1000 nel 2007. Soprattutto, però, la cosa curiosa è che sarà un gran finale per la sua carriera, visto che il pilota genovese aveva già annunciato il suo ritiro a fine stagione.

"Una notizia un po' a sorpresa dato che appena un paio di settimane fa avevo annunciato il mio ritiro! Però, onestamente, sono davvero orgoglioso di correre per un altro weekend, specialmente con questo team, il Pata Prometeon Yamaha, Crescent e di guidare la Yamaha R1 ufficiale nel WorldSBK con questo team. Mi dispiace davvero tanto per ciò che è successo a Jonathan e gli auguro un pronto recupero. Dall'altro lato sono grato a Yamaha per questa opportunità. È sempre bello correre con Yamaha e con questo team nel WorldSBK", ha detto Canepa.

"Cremona è una pista che non conosco bene, ho percorso solo alcuni giri con la Yamaha R7 per lo shakedown del WorldWCR e sono consapevole che in termini di performance sarà un weekend difficile. Per il mio lavoro da collaudatore per il WorldSBK, potremmo avere qualcosa da provare e se riuscissi a dare dei feedback per aiutare gli altri piloti Yamaha in pista, allora sarebbe 'missione compiuta'. Sono davvero felice e non vedo l'ora di vivere il mio 'ultimissimo' weekend della mia carriera, quindi vedremo cosa riusciremo a fare!", ha aggiunto.

Niccolo Canepa, Bradley Smith Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Certo ormai il forfait di Rea, resta da capire che ne sarà degli altri due big, Toprak Razgatlioglu ed Alvaro Bautista. L'attuale leader iridato è stato protagonista di un bruttissimo incidente nella giornata di venerdì a Magny-Cours, andando a sbattere contro una barriera con un impatto che gli ha procurato un pneumotorace, che lo ha costretto a rinunciare al resto del weekend francese e lo tiene ancora in dubbio anche per quello di Cremona, stando almeno all'ultimo bollettino diffuso qualche giorno fa dalla BMW.

Il campione del mondo in carica invece è caduto nelle prime fasi della Superpole Race del round francese, procurandosi la frattura dell'ottava costola. Anche per lui, dunque, c'è stato un doppio zero a Magny-Cours dopo il secondo posto nella gara del sabato e bisogna capire se avrà l'ok dei medici per tornare in sella alla sua Ducati a Cremona o meno. Già certa invece l'assenza di Dominique Aegerter, che non ha ancora recuperato da un infortunio patito in allenamento. La cosa curiosa è che sulla Yamaha del Team GRT al suo posto ci sarà proprio uno dei compagni di Canepa nell'EWC, ovvero Fritz.