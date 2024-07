SBK | Razgatlioglu taglia corto: "Ora dobbiamo dimenticare la MotoGP"

La punta di diamante della BMW, Toprak Razgatlioglu, ha vissuto una pausa movimentata tra i weekend di Misano e Donington. Dopo la sua tripletta nel precedente appuntamento in Romagna, Razgatlioglu è stato al centro dell'attenzione soprattutto per le sorprendenti dichiarazioni del manager Kenan Sofuoglu, che sembrava spingerlo verso un futuro in MotoGP.

In seguito, il leader del Campionato Mondiale Superbike è balzato agli onori della cronaca per una caduta in allenamento. Una volta arrivato a Donington, Razgatlioglu ha parlato dell'incidente e ha fornito un aggiornamento sul suo infortunio, che gli ha impedito di partecipare ai BMW Motorrad Days di Garmisch-Partenkirchen.

"Ho avuto un highside durante l'allenamento", ha detto Razgatlioglu, che si stava allenando su una moto di bassa cilindrata. "È stata una caduta pesante e ho sentito dolore al piede. Ho provato se potevo muovere tutto, ma sentivo molto dolore. Ho raffreddato il piede con del ghiaccio e ho capito che non mi ero rotto nulla".

"Sono riuscito a camminare e a muovere il piede. Ma ho dovuto interrompere gli allenamenti per quattro giorni e riposare", ha proseguito Razgatlioglu, che è comunque il grande favorito per il weekend di Donington, essendo il circuito una delle piste preferite dall'ex campione.

La BMW M1000RR ha lavorato bene sul circuito britannico in passato. Scott Redding si è già classificato tra i primi 3. "Sembra che la BMW non funzioni male qui. Voglio fare tripletta, questo è l'obiettivo", ha detto il leader del campionato mondiale.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il salto in MotoGP è fuori discussione per ora

I successi di Razgatlioglu nel Campionato Mondiale Superbike lo hanno nuovamente messo in corsa per un passaggio alla MotoGP. Le voci sono state alimentate dalle sorprendenti dichiarazioni del manager e mentore Kenan Sofuoglu, che ha accennato ad un trasferimento già nel 2025.

Tuttavia, non c'è un posto attraente per Razgatlioglu in MotoGP. Il manager Sofuoglu ha già fatto marcia indietro e ha confermato che il suo pupillo continuerà a guidare una BMW M1000RR nella stagione 2025.

Anche lo stesso Razgatlioglu conferma che rispetterà il contratto con BMW: "Continueremo con BMW anche l'anno prossimo. Vediamo cosa succederà nella stagione 2026, ma non è ancora stato deciso. Questo sarà chiarito l'anno prossimo. Ora dobbiamo dimenticarci della MotoGP".

"Devo concentrarmi sul mio lavoro qui", ha dichiarato Razgatlioglu. L'eccezionale pilota turco vuole riscrivere la storia della WSBK con BMW: "Quest'anno è molto importante per me. Abbiamo avuto un buon inizio di stagione e siamo in testa al campionato. Spero che riusciremo a vincere il titolo".

Finora, Razgatlioglu si è armonizzato molto bene con la BMW. In pochi si aspettavano che il nuovo arrivato potesse lottare per il titolo mondiale così rapidamente. "È una situazione vantaggiosa per tutti", afferma felice Razgatlioglu. "Anche BMW sta diventando più forte ora e io sto diventando più famoso grazie a BMW. Sono molto felice qui".

Il beniamino del pubblico turco vuole lasciare la MotoGP fuori dall'equazione per il momento. "Tutti dicono che dovrei passare alla MotoGP. Non ho intenzione di andare in MotoGP solo per essere il primo pilota turco. Voglio lottare per il campionato", ha chiarito.

Razgatlioglu si è già reso conto che il passaggio dalla Superbike ad un prototipo MotoGP non è facile durante i due test con la Yamaha M1, che per vari motivi non sono stati così positivi come aveva immaginato. "La Superbike e la MotoGP sono completamente diverse", ha confermato.

Xavi Vierge, Team HRC Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Offerta Honda in SBK: Toprak non è interessato

Secondo il manager Sofuoglu, Razgatlioglu firmerebbe solo con un team ufficiale della MotoGP. Ma cosa dice lo stesso Razgatlioglu? Una Ducati cliente non sarebbe più attraente di una Honda o di una Yamaha ufficiali, per esempio? "Kenan è sempre concentrato sui team ufficiali", commenta Razgatlioglu, non discostandosi dalla linea del suo manager.

Secondo i media italiani, Razgatlioglu ha ricevuto un'offerta dal paddock della WSBK. Dopo il weekend di Misano, i dirigenti HRC avrebbero provato a convincere Sofuoglu a portare il suo assistito nella squadra ufficiale del marchio giapponese. Ma questo è fuori questione per Razgatlioglu. "Se non passerò alla MotoGP, resterò con la BMW", ha chiarito il turco.