SBK | Razgatlioglu soffia la Superpole di Estoril a Petrucci sul bagnato

Splende un pallido sole su Estoril, ma la pista era ancora bagnata a causa della pioggia caduta ieri ed in mattinata quando i piloti del Mondiale Superbike sono stati chiamati a scendere in pista per la Superpole. Condizioni che hanno imposto a tutti di montare le gomme rain.

Gli specialisti della pista umida quindi hanno provato a mettere sul tavolo tutte le loro carte, che però non sono bastate per avere la meglio sul "solito" Toprak Razgatlioglu. Proprio al suo ultimo tentativo lanciato, il leader del Mondiale ha fermato il cronometro su un tempo di 1'52"430, conquistando la sua seconda partenza al palo sul circuito portoghese, sul quale aveva centrato la sua prima in assoluto in SBK.

L'ultimo ad arrendersi al pilota della BMW è stato Danilo Petrucci, che era stato in pole fino a qualche istante prima con la sua Ducati del Barni Racing Team. Il ternano ci ha provato nell'ultimo tentativo, presentandosi al T3 con 363 millesimi di vantaggio nei confronti del turco. Una piccola sbavavatura nella parte conclusiva della pista però lo ha portato a chiudere a 82 millesimi di ritardo.

Il bagnato ha esaltato anche le capacità del sei volte iridato Jonathan Rea, che è stato capace di inserirsi nella battaglia per la pole. Probabilmente l'unico errore del pilota della Yamaha è stato quello di ritardare abbastanza il cambio gomme, cosa che gli ha concesso un solo riferimento cronometrato con quella nuova, che alla fine gli è valso l'1'52"939 che lo tiene in terza posizione.

C'è tanta Italia in una seconda fila che si apre con l'altra Yamaha di Andrea Locatelli e prosegue con Nicolò Bulega. Il ducatista è l'unico ostacolo realmente concreto tra Toprak e la conquista anticipata del titolo: per negarglielo però sarà chiamato alla rimonta, perché se il turco dovesse conquistare 23 punti più di lui in questo weekend sarà campione.

A completare la seconda fila c'è la BMW di Michael van der Mark, che sta vivendo un momenco complicato, visto che pochi giorni fa ha perso la sua mamma, ma ancora una volta ha fatto valere la sua sensibilità sul bagnato. La terza invece si apre con un Alex Lowes bravo a mettere una pezza ad una sessione iniziata con una caduta alla curva 8. Il pilota della Kawasaki avrà al suo fianco la Ducati del gemello Sam, nono, ma tra i due si è infilata la vera rivelazione di questa Superpole, ovvero Tarran Mackenzie, ottavo con la Honda della Mie.

La top 10 si completa con la Kawasaki di Axel Bassani, mentre è stata una Superpole particolarmente complicata per Alvato Bautista. Il pilota della Ducati si era messo al "gancio" di Razgatlioglu, ma è scivolato alla curva 6 e quindi si ritrova solamente 11° in griglia. Un piazzamento che mette seriamente a rischio le sue possibilità di tenere aperti i giochi, visto che dovrebbe recuperare 19 punti su Toprak questo fine settimana per non abdicare al trono con una gara d'anticipo.

A completare la quarta fila dietro di lui c'è un Andrea Iannone decisamente meno brillante che ad Aragon per ora in questo fine settimana. Bisogna scendere fino alla 15° posizione invece per trovare Michael Rinaldi, che ha chiuso dietro alle due Honda di Xavi Vierge, caduto nel finale, ed Iker Lecuona. Il sammarinese Luca Bernardi, rientrante come wild card, occupa invece il 20° posto in griglia con la Yamaha della Motoxracing.