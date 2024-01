SBK | Razgatlioglu: "Sento già mia la BMW, siamo pronti al 99%"

In tanto lo consideravano un salto nel buio, con la convinzione che avesse guardato più alla parte economica che alla parte tecnica dell'offerta, ma Toprak Razgatliglu sembra veramente intenzionato a mettere tutti a tacere, perché sta impressionando da subito in sella alla BMW M 1000 RR.

Il pilota turco è stato infatti il più veloce nella seconda giornata dei test di Portimao del Mondiale Superbike, facendo segnare il nuovo record per la categoria del tracciato dell'Algarve con un crono di 1'39"189. Ma è anche la costanza con cui è riuscito a girare quando ha provato a fare un long run che ha spaventato la concorrenza, che ora è convinta che l'ex campione del mondo possa essere un candidato alla vittoria fin dal primo round di Phillip Island.

"Giornata fantastica e ottimo lavoro. Non ero concentrato sul tempo sul giro ma sul passo gara. Dopo questo test correremo e avremo bisogno di un buon setup per la gara. Al 99% siamo pronti per correre. Il feeling è buono e ogni giorno stiamo continuando a migliorare la moto", ha detto Toprak a fine giornata al sito ufficiale della SBK.

Photo by: BMW AG Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

"Oggi ho fatto un 1'39"8 con la SC0, facendolo tre o quattro volte. Con la SCX ho fatto un 1'39"2 che è un tempo sul giro incredibile e sono davvero sorpreso. Grazie a Bonovo, al quale abbiamo chiesto una gomma da qualifica con cui abbiamo migliorato di un decimo. Abbiamo usato un forcellone diverso per una moto corta e messo la SCQ ma la moto si impennava tanto. Non sono riuscito a fare un 1'38" ma potremo farlo la prossima volta!", ha proseguito.

Anche lui poi ha sottolineato il grande lavoro fatto in ottica gara: "Ho fatto una simulazione di gara da 15 giri e fatto due tempi sul giro con la SC0 in 1'39". Pare che siamo pronti per correre ma stiamo ancora imparando e ci serve tempo. Miglioriamo ogni giorno ma in generale sono contento. Vedremo a Phillip Island dato che sarà completamente diversa, come il grip".

"Dopo Jerez abbiamo ancora migliorato la moto e provato parti diverse, e alla fine abbiamo trovato il setup. La moto la sento mia. In curva non siamo al 100%, ma siamo vicini. Il team è molto contento e la motivazione ora è molto alta; sono contento anche di Michael (van der Mark), che oggi ha fatto un ottimo lavoro. Nel corso della stagione lavoreremo insieme e porteremo a casa ottimi risultati. Ci serve del tempo per adattare la moto", ha concluso.