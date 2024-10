SBK | Razgatlioglu può chiudere i conti ad Estoril: ecco cosa gli serve

Nonostante sia stato costretto a saltare di fatto due round completi per il pneumotorace rimediato nell'incidente avvenuto nelle prime libere di Magny-Cours, Toprak Razgatlioglu ha l'occasione per provare a cogliere il suo secondo titolo iridato della Superbike con un weekend d'anticipo.

Il pilota della BMW arriva al penultimo atto di Estoril con 39 punti di margine nei confronti del diretto inseguitore Nicolò Bulega e per chiudere i conti dovrebbe ripartire dal Portogallo con almeno 62 lunghezze di vantaggio. Questo vuol dire che se riuscirà a conquistare 23 punti in più del ducatista sarà campione del mondo.

Un compito comunque non semplice, perché anche nel caso di una tripletta il turco avrebbe bisogno che il pilota italiano non riesca a fare meglio del terzo posto in ognuna delle manche. E' chiaro che quindi lo scenario poi si va a complicare ulteriormente nel caso in cui i suoi risultati dovessero inferiori, ma non è semplice neppure tracciare tutti gli scenari quando in palio ci sono ben 62 punti tra tutte e tre le gare.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il numero da tenere a mente quindi è quel +23 che Toprak deve provare a concretizzare per fare festa. Non bisogna dimenticare poi che per la matematica sarebbe ancora in corsa anche Alvaro Bautista, ma la possibilità che lo spagnolo possa fare il tris iridato sono veramente ridotte al lumicino: il campione del mondo in carica della Ducati è infatti distanziato di 81 punti, questo vuol dire che dovrebbe recuperarne almeno 20 per rimanere ancora in corsa.

Anche con una tripletta, infatti, Alvaro poi non potrebbe pareggiare il numero di vittorie di Razgatlioglu nel round conclusivo di Jerez. Dunque, deve fare in modo di scendere al di sotto dei 62 punti che saranno in palio in Spagna per continuare a sperare.