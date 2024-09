SBK | Razgatlioglu ha un pneumotorace: non corre a Magny-Cours!

Per la dinamica del suo incidente, potremmo quasi dire che è stato fortunato, perché le conseguenze avrebbero potuto essere anche molto peggiori per Toprak Razgatlioglu. Ma è chiaro che la sua assenza in pista nelle tre gare del weekend di Magny-Cours potrebbe cambiare gli scenari di un Mondiale Superbike che pareva sotto il totale controllo del pilota della BMW.

Nel corso della FP2 di ieri pomeriggio, il turco ha perso il controllo della sua moto alla curva 14 e scivolando è andato a sbattere con il corpo contro la fine della barriera che protegge l'interno della curva successiva.

Il leader del Mondiale è stato portato immediatamente al centro medico, dove gli è stata riscontrata subito una contusione alla schiena. Tuttavia, è stato deciso di trasferirlo in ospedale per sottoporlo ad accertamenti più approfonditi, che purtroppo hanno evidenziato una falda di pneumotorace traumatico.

Questo ha reso praticamente inevitabile l'unfit per il resto del fine settimana francese, dando alla concorrenza la possibilità di provare a ridurre il gap in classifica. I più interessati in questo caso sono ovviamente i due ducatisti Nicolò Bulega ed Alvaro Bautista, che lo seguono staccati rispettivamente di 92 e di 142 punti.

"Il pilota del ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Toprak Razgatlioglu salterà il resto dell’ottavo Round del Campionato del Mondo FIM Superbike 2024 (WorldSBK) a Magny-Cours (FRA). A causa della pesante caduta avvenuta in FP2 e in seguito ai successivi controlli medici presso l’ospedale di Moulins, è stato dichiarato unfit dallo staff medico del WorldSBK per il resto del weekend", spiega una nota diffusa dalla BMW nella serata di venerdì.

"L'intera famiglia del BMW Motorrad Motorsport augura a Toprak un pronto recupero", ha detto Sven Blusch, capo di BMW Motorrad Motorsport. "Dopo i grandi successi ottenuti ovviamente questo rappresenta un contrattempo, ma la salute è la cosa più importante. Siamo impazienti di riaverlo in pista il prima possibile. Un aggiornamento sul suo recupero verrà fornito a tempo debito", conclude, con la chiara speranza che il funambolo turco possa essere disponibile già dal prossimo round, che si disputerà tra due settimane in Italia, sulla new-entry Cremona.