SBK | Ray rinnova con MotoXRacing anche per il 2024

La griglia di partenza della stagione 2024 del Mondiale Superbike si sta delineando sempre di più e anche il Team MotoXRacing ha annunciato i piani per il prossimo anno. Sarà ancora Bradley Ray a correre con i colori della squadra di Sandro Carusi. Non solo: il team satellite Yamaha ha ufficializzato che dal prossimo anno correrà non più solo i round europei ma anche quelli extraeuropei (che di fatto nel calendario è solo uno).

Vedremo infatti Ray e MotoXRacing schierarsi sulla griglia del round di apertura della prossima stagione a Phillip Island. Per la prima volta, il rinnovato binomio correrà su suolo australiano. L’obiettivo per il 2024 è ovviamente quello di migliorare i risultati ottenuti nella stagione da poco conclusa, condizionata anche da un infortunio alla spalla che l’ha tenuto fuori dai giochi.

Se in un primo momento sembrava che Ray dovesse cambiare casacca, ecco che arriva l’annuncio del rinnovo. Il britannico infatti aveva disputato i test di Jerez dello scorso novembre con la Yamaha del team GMT94. Tutto come lo scorso anno invece, con il pilota inglese che continuerà con la formazione MotoXRacing, dove è approdato proprio lo scorso anno ottenendo una sesta posizione come miglior risultato in Gara 2 a Imola.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Bradley Ray, Yamaha Motoxracing WorldSBK Team

“Sono davvero felice di restare con la Yamaha e con il Motoxracing WorldSBK Team nella stagione 2024”, afferma Bradley Ray. “So che è importante stare insieme un secondo anno per completare la nostra maturazione e per mostrare tutto il nostro potenziale! Insieme abbiamo raggiunto ottimi risultati nel 2023 e sono quindi entusiasta di ripartire da questo. Sono super felice di poter disputare l'intero campionato, e penso che questo sarà molto vantaggioso per me nel 2024. Voglio dire un enorme grazie a tutta la Yamaha, a Sandro ed al Motoxracing WorldSBK Team per avermi concesso un secondo anno ed un'altra opportunità di restare nel WSBK. Ci vediamo in Australia”.

Gli fa eco Sandro Carusi, Team Principal MotoXRacing: “Sono contento di continuare il percorso intrapreso lo scorso anno con Bradley nel WorldSBK. Lo scorso anno il suo intervento chirurgico ha rallentato la nostra crescita, ma nella prima parte della stagione avevamo dimostrato che insieme potevamo essere competitivi. Sono fiducioso sia nella sua piena ripresa che nella possibilità di toglierci delle soddisfazioni nel campionato 2024”.