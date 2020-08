SBK, Portimao, Superpole Race: Rea domina ancora, Redding quinto

Portimao si conferma ancora una volta roccaforte di Jonathan Rea, che apre la domenica di gare con un grande trionfo nella Superpole Race. Il campione del mondo in carica scattava dalla prima casella e si è difeso bene dagli attacchi iniziali di Toprak Razgatlioglu, rimanendo in testa dal semaforo alla bandiera a scacchi. Il turco della Yamaha si è dovuto accontentare della seconda posizione al traguardo, pagando ben 3 secondi di ritardo dal vincitore.

Chiude il podio Loris Baz, che conduce una gara in solitaria e conquista un terzo posto che porta a pensare che Yamaha sia davvero in ottima forma sulla pista portoghese. Il francese è il primo dei piloti indipendenti e torna sul podio dopo ben sei anni, l’ultima volta a Losail nel 2014. L’alfiere Ten Kate riesce a rimanere davanti ad Alex Lowes, che invece passa sotto la bandiera a scacchi in quarta posizione, a poco più di cinque secondi dal compagno di squadra e dominatore della Superpole Race.

Scott Redding mette le toppe ad una gara difficile, che lo vedeva partire da centro gruppo. Il pilota Ducati è costretto a rimontare, ma non riesce ad andare oltre la quinta piazza sul circuito di Portimao, che non sembra particolarmente favorevole alla Panigale V4R. Il rookie è ancora al comando della classifica, ma Rea si è avvicinato pericolosamente e ha ora un solo punto di distacco.

Il leader del mondiale è protagonista di un duello con Tom Sykes, in cui riesce ad avere la meglio. Il pilota BMW è sesto al traguardo davanti a Michael van der Mark, apparso più opaco nella Superpole Race rispetto a Gara 1 di ieri. Fatica anche Michael Ruben Rinaldi, che non va oltre l’ottavo tempo finale. Il pilota del team GoEleven però riesce a beffare Leon Haslam nel finale, relegandolo in nona posizione. Chiude la top 10 Garrett Gerloff, terza Yamaha nelle prime dieci posizioni. L’altra R1 è quella di Federico Caricasulo, 12esimo al traguardo.

Gara da dimenticare invece per Chaz Davies, finito a terra dopo un contatto con Eugene Laverty. Il gallese, al rientro ai box, accusa un dolore alla gamba destra. Superpole Race deludente anche per gli altri italiani: Marco Melandri è 15esimo, mentre Lorenzo Gabellini è 18esimo.