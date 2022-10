SBK | Portimao: Rea polverizza il record in Superpole, Bautista 9°!

Carica lettore audio

Toprak Razgatlioglu sembrava il grande favorito, ma Jonathan Rea ha aspettato la Superpole per tirare fuori il coniglio dal cilindro nel round di Portimao del Mondiale Superbike.

Al pilota turco della Yamaha era bastato un solo giro per scendere sotto al muro dell'1'40" e ritoccare il primato del saliscendi dell'Algarve, che lui stesso aveva fatto segnare nella FP3 di stamani. Piccolo dettaglio, lo ha fatto senza le saponette, perché le aveva regalate ad un piccolo fan prima di entrare nel box e poi si era dimenticato di rimetterle.

Alla luce di questo, ma anche del vantaggio di circa mezzo secondo accumulato sulla concorrenza, sembrava quasi impossibile che qualcuno potesse batterlo oggi. Invece il rivale della Kawasaki ha sfoderato un giro veramente clamoroso nel secondo run, riuscendo a scendere fino a 1'39"610. Tempo che vale appunto il nuovo record della pista, ma anche la Superpole con un margine di 162 millesimi sul turco della Yamaha, che poi si è migliorato, ma non abbastanza da confermarsi davanti a tutti.

A completare la prima fila c'è poi l'altra ZX-10RR di un ottimo Alex Lowes, anche lui bravissimo ad infrangere il muro dell'1'40", ma il vero colpo di scena è arrivato alle sue spalle. Quando ormai i giochi erano fatti, è arrivata dalla Direzione Gara l'indicazione che diversi tempi erano stati cancellati a causa della presenza di una bandiera gialla alla curva 1.

E tra questi c'era anche l'1'39"946 che sarebbe valso la quarta posizione in griglia al leader iridato Alvaro Bautista: senza quel crono, il pilota della Ducati si è ritrovato accreditato di un 1'40"538 che lo ha fatto precipitare addirittura al nono posto sulla griglia di partenza. In questo fine settimana, dunque, sarà chiamato a rimontare se non vuole concedere ai suoi rivali di recuperargli troppi punti.

Tra le altre cose, per la Ducati è stata una situazione veramente sfortunatissima, perché tra i tempi cancellati ci sono anche quelli di Axel Bassani e di Michael Ruben Rinaldi. In particolare il primo, fresco di rinnovo con il Motocorsa Racing, si è visto portare via un sesto tempo per precipitare 14°. Il pilota factory della Rossa, che nella FP3 aveva accusato anche un guasto meccanico, scatterà invece 11°.

Per due italiani penalizzati, un altro ha fatto invece molto bene. Sfruttando il gancio che gli ha offerto Razgatlioglu, Andrea Locatelli è riuscito a piazzare la sua Yamaha in quarta posizione, davanti alla BMW Bonovo di Loris Baz ed alla Honda di Iker Lecuona. Accanto a Bautista in terza fila ci saranno invece Garrett Gerloff (Yamaha GRT) e Scott Redding (BMW), anche quest'ultimo privato del suo crono migliore per la stessa bandiera gialla.

Buono il 13° tempo di Roberto Tamburini, che con la sua R1 privata della Motoxracing ha saputo girare a solo un secondo da Toprak. Non male alla fine neppure il 16° tempo del campione MotoAmerica Jake Gagne, che ha saputo mettersi dietro piloti esperti come Eugene Laverty e Michael van der Mark, ma anche Kohta Nozane, che invece è stato il protagonista della tanto discussa bandiera gialla con una scivolata. Bisogna scendere fino alla 22° posto, infine, per trovare la Ducati del sammarinese Luca Bernardi.