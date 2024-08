SBK | Portimao: poker di triplette per Toprak in Gara 2, cade Bautista

Prima un record, poi un altro ancora e, alla fine del weekend, Toprak Razgatlioglu ha calato il poker. In Gara 2, il leader del campionato non ha lasciato scampo agli avversari, andando a conquistare la 13^ vittoria consecutiva e firmando la quarta doppietta di fila, facendo l’en plein dopo Misano, Donington e Most.

Tuttavia, non è stato tutto semplice per il pilota BMW, che ha dovuto tener testa a ben tre piloti: se nelle prime fasi di gara ha tenuto a bada Alex Lowes (perdendo anche un’ala nel sorpasso decisivo), con il passare dei giri ha combattuto con le Ducati. La Panigale V4R di Alvaro Bautista sembrava pronta a fare della M 1000 RR una preda, ma il campione in carica è scivolato nel tentativo di insidiare la prima posizione al turco.

Così, il sogno di vincere Gara 2 è sfumato per Bautista, rientrato in pista ma passato sotto la bandiera a scacchi in 19^ posizione. Lo spagnolo ha lasciato il testimone al suo compagno di squadra Nicolò Bulega, che nel frattempo era riuscito a sopravanzare Lowes. Il rookie ci ha provato fino all’ultimo e non ha lasciato un attimo di respiro al leader del campionato e diretto rivale in classifica.

Ma nulla ha potuto contro un Toprak illuminato, che è passato sotto la bandiera a scacchi con soli 35 millesimi di vantaggio su Bulega. Nonostante un weekend difficile e condizionato da problemi fisici, il debuttante del team Aruba.it Racing – Ducati ha chiuso in seconda posizione, conquistando un podio importante in ottica campionato, dove si porta a -92 punti. A chiudere il podio troviamo proprio Alex Lowes, che con la Kawasaki sta dimostrando una grande solidità e nelle prime fasi di Gara 2 ha provato anche a interrompere la striscia di vittorie consecutive di Razgatlioglu.

Andrea Iannone è riuscito a mettere i cocci a un weekend partito male e si è riscattato dalla prima gara lunga andando a conquistare il quarto posto in Gara 2. Pur restando ai piedi del podio, il pilota del team GoEleven è stato il migliore dei piloti indipendenti, precedendo Danilo Petrucci. Il ternano in forza al team Barni ha provato ad andare al comando della gara nelle prime tornate, ma è pian piano arretrato fino a tagliare il traguardo in quinta posizione.

Petrux è riuscito comunque a tenere a bada Jonathan Rea, che ha messo in archivio il round di Portimao con una sesta posizione. Se nelle prime tre piazze abbiamo ben tre marchi diversi (BMW, Ducati e Kawasaki), per trovare la prima delle Yamaha dobbiamo arrivare fino al nordirlandese, che tutto sommato è riuscito a completare una buona gara. Alle spalle di Rea troviamo Michael van der Mark, esplosivo nei primi giri ma solo settimo al traguardo. Ancora una BMW in ottava posizione, parliamo di quella di Garrett Gerloff, mentre Scott Redding continua a faticare e non riesce ad agguantare il gruppo dei primi dieci, chiudendo 14°.

Alla fine del weekend si tirano le somme e Honda può sorridere, perché anche in Gara 2 può vantare un pilota in top 10: Xavi Vierge ha conquistato la nona posizione, chiudendo davanti a Dominique Aegerter, decimo. L’altra Honda ufficiale, quella di Iker Lecuona ha faticato di più per passare sotto la bandiera a scacchi in 13^ piazza. Grandi difficoltà anche per tutti gli altri italiani: Andrea Locatelli non è riuscito ad andare oltre l’11° posto, mentre Axel Bassani e Michael Ruben Rinaldi hanno chiuso Gara 2 in 15^ e 16^ posizione rispettivamente.