SBK, Portimao, Libere 3: Rea inarrestabile, ma Toprak lo insidia

Che Portimao fosse terreno di caccia di Jonathan Rea è ormai cosa nota, ma il campione del mondo in carica ci tiene a ribadirlo dominando anche la terza sessione di prove libere. Sul circuito dell'Algarve, il pilota Kawasaki si mette davanti a tutti con l'unica ZX-10RR del team ufficiale rimasta in pista. E' di questa mattina infatti il forfait di Alex Lowes, costretto a fermarsi per la frattura alla mano.

Rea ferma il cronometro sull'1'40"553, ma il suo non è un dominio incontrastato: Toprak Razgatlioglu infatti vola in questo sabato mattina lusitano e si porta in seconda posizione, a soli 46 millesimi dal rivale in campionato. Il leader del mondiale riesce ad essere efficace nonostante una forma fisica non perfetta e ancora una volta i primi due fanno la differenza sugli altri.

A seguire c'è infatti Andrea Locatelli, che inizia la seconda giornata del round di Portimao con il piede giusto, fermandosi in terza posizione. Tuttavia il bergamasco paga ben quattro decimi dalla vetta, a dimostrazione di quanto Rea e Razgatlioglu facciano un altro mestiere in questo momento. Ad ogni modo i due portacolori del team Yamaha ufficiale occupano due delle prime tre posizioni e si candidano come quelli che possono provare a mettere in discussione il dominio Kawasaki.

Ancora Yamaha in quarta posizione, con Garrett Gerloff che continua a mostrarsi in forma e appare decisamente rinvigorito a Portimao. 422 sono i millesimi che separano il texano dalla vetta e con la R1 del team GRT si porta anche davanti alle Ducati. Scott Redding infatti è il primo dei piloti di Borgo Panigale e con la sua quattro cilindri ferma il cronometro con il quinto tempo. Il distacco del pilota Aruba è già più importante, ben sei decimi da Rea. Fatica l'altra Ducati di Michael Ruben Rinaldi, che non va oltre l'ottavo crono di questa mattina.

BMW riesce ad agguantare la top 10 con Michael van der Mark, che si mette alle spalle di Redding ed è sesto davanti a Loris Baz. Per la prima volta in questo weekend, il francese del team Go Eleven non è il primo dei piloti Ducati, ma è comunque settimo davanti a Rinaldi. Chiudono la top 10 Leandro Mercado e Leon Haslam, nono e decimo rispettivamente.