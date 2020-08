SBK, Portimao, Gara 2: Rea vince e va in testa al mondiale

Non c’è due senza tre e questo Jonathan Rea lo sa bene. In Gara 2 a Portimao il campione del mondo in carica conquista la terza vittoria del fine settimana e balza al comando della classifica generale. Grande dominio del pilota Kawasaki in Algarve, che piega gli avversari con grande facilità. Rea trionfa con ben quattro secondi di vantaggio su Scott Redding, secondo in volata dopo un grande duello con Michael van der Mark.

Il pilota Ducati perde il comando della classifica ed è ora secondo a quattro punti di distacco dall’alfiere Kawasaki. Redding però si difende bene e porta a casa un risultato che salva un fine settimana complicato. Il secondo gradino del podio non è stato un lavoro facile per il britannico, che ha lottato con l’olandese della Yamaha per tutta la seconda metà di gara. Si tiene però la seconda posizione per 93 millesimi. Van der Mark si accontenta così del terzo posto finale e salva le sorti di una Yamaha particolarmente sfortunata in questa Gara 2.

Conclude il weekend in maniera positiva Chaz Davies, che si riscatta dalla scivolata in Superpole Race e taglia il traguardo in quarta posizione, pur pagando otto secondi dal vincitore, Rea. Ottimo quinto Alvaro Bautista, che porta in alto la Honda in una Gara 2 particolare, ricca di colpi di scena e cadute. Michael Ruben Rinaldi archivia la seconda manche del fine settimana con un sesto posto finale ed è il primo dei piloti indipendenti alla bandiera a scacchi. Nelle prime sette posizioni troviamo ben cinque costruttori diversi, con Tom Sykes settimo al traguardo.

Gara complicata per Toprak Razgatlioglu, che scivola nelle prime fasi mentre insegue Jonathan Rea in seconda posizione ed è costretto a ricostruire tutto dopo essere rientrato in pista ormai a fondo gruppo. Il turco però è autore di una splendida rimonta e taglia il traguardo in ottava posizione. Il pilota del team Pata Yamaha si mette alle spalle il compagno di marca Federico Caricasulo, nono. Chiude la top 10 Leandro Mercado, che agguanta la decima posizione per 303 millesimi su Garrett Gerloff, 11esimo col brivido dopo il rischio di caduta a causa di un contatto con Xavi Fores, quest’ultimo caduto.

Eugene Laverty conclude Gara 2 con il 12esimo posto dopo una scivolata innocua nei primi giri. L’irlandese della BMW precede un Leon Haslam in grande difficoltà, 13esimo. Gara in salita per Marco Melandri, 14esimo, mentre l’altro italiano, Lorenzo Gabellini, è 17esimo alla bandiera a scacchi. Non vede il traguardo invece Loris Baz, che cade nelle fasi iniziali e getta alle ortiche una gara in cui avrebbe potuto ottenere un buon risultato.