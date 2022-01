SBK | Ponsson rinnova con MotorSport Yamaha per il 2022

Carica lettore audio

Lo stop invernale del mondiale Superbike è sempre ricco di movimenti di mercato e, insieme alle grandi novità, arrivano anche le conferme: nella giornata odierna è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Christophe Ponsson con il team Motor Sport-Yamaha. Anche nel 2022 infatti, il pilota francese sarà in forza al team indipendente che fa capo alla Casa di Iwata per la sua seconda stagione da pilota titolare.

Ponsson, che aveva disputato alcune wild card nel 2020, è diventato una presenza fissa sulla griglia di partenza del mondiale Superbike, correndo proprio con il team Motor Sport-Yamaha nel 2021 e ottenendo diverse top 10 durante l’anno. Il miglior risultato è un nono posto nella Superpole Race a Barcellona e le prestazioni della scorsa stagione gli hanno garantito la conferma per il 2022.

“Sono molto felice di continuare con il team Motor Sport-Yamaha nel mondiale Superbike per la seconda stagione – dichiara Christophe Ponsson – Dopo un inizio molto complicato l’anno scorso, a metà del 2021 abbiamo fatto dei bei progressi e continueremo sulla falsariga di quanto costruito insieme al team. La nostra moto sarà più competitiva e non vedo l’ora di provare i miglioramenti nel nostro programma di test invernali”.

Ophelie Ponsson, Team Manager Motor Sport-Yamaha, afferma: “Siamo felici di poter disputare una nuova stagione nel mondiale Superbike con Christophe Ponsson e con Yamaha. Abbiamo chiuso il 2021 con delle note positive e con dei risultati soddisfacenti. In due occasioni abbiamo centrato l’obiettivo che ci eravamo prefissati nel pre-stagione, ovvero entrare in top ten. Per questa annata il nostro team è ancora più motivato!”.