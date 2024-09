SBK | Pirelli porta a Magny-Cours tre nuove soluzioni

La pausa estiva è giunta al termine, il Mondiale Superbike torna in azione questo fine settimana sul tracciato di Magny-Cours, dove si rinnova la sfida mondiale. Si tratterà di un appuntamento cruciale, perché siamo alle battute finali di questa stagione che vede una lotta intensa. Ne sarà protagonista anche Pirelli, che ha reso nota l’allocazione di pneumatici per il fine settimana francese.

Il fornitore unico di pneumatici nel mondiale ha deciso di portare a Magny-Cours ben tre novità: un’anteriore, una posteriore e una gomma da bagnato. Il meteo giocherà infatti un ruolo fondamentale nell’andamento del weekend, per questo è il luogo ideale per provare una gomma di sviluppo wet.

In totale, i piloti Superbike disporranno di un totale di 76 pneumatici, 33 anteriori e 34 posteriori. Ciascun pilota avrà a disposizione 8 unità della nuova SC1 anteriore di sviluppo in specifica D0715, che si aggiunge a 8 pezzi di SC1 e 6 di SC2, entrambe di gamma. Saranno 8 anche i pezzi dell’inedito posteriore SCX di sviluppo in specifica D0820, che completa le opzioni assieme a 8 SCX e 4 SC0, oltre a 4 SCQ destinati solamente alla qualifica e alla Superpole Race.

Non mancano le gomme da bagnato per il weekend: per il posteriore, oltre a 8 unità di SCR1 di gamma, saranno disponibili altrettante SCR1 di sviluppo, in specifica D0737. Entrambe queste opzioni potranno essere abbinate con SCR1 di gamma anteriore, disponibile in 8 pezzi per ciascun pilota. In caso di condizioni miste della pista, ogni pilota potrà contare su 3 pneumatici anteriori e altrettanti posteriori di Intermedie.

Le novità di sviluppo tra i pneumatici da asciutto sono rappresentate da una SC1 anteriore, in specifica D0715, che presenta una nuova carcassa, e una SCX posteriore, in specifica D0820, che si differenzia dalla versione di gamma nella mescola. In caso di pioggia, oltre alle SCR1 di gamma, i piloti del WorldSBK avranno a disposizione anche una versione di sviluppo del pneumatico da bagnato posteriore, la specifica D0737, che presenta evoluzioni tanto nella struttura quando nella mescola.

Giorgio Barbier spiega: “Magny-Cours segna il giro di boa della stagione, un momento chiave per noi per valutare i progressi, in termini di sviluppo, fatti fino a questo momento e per pianificare il lavoro nella seconda parte del campionato. L’asfalto liscio del circuito di Nevers è particolarmente selettivo per i pneumatici, poiché offre poco grip e amplifica le piccole differenze di prestazione tra le varie specifiche, fornendoci quindi dati preziosi”.

“La nuova soluzione di sviluppo posteriore D0820 è stata progettata per offrire una maggiore resistenza all’usura, compensando così il consumo causato dallo spinning innescato dalla scarsa aderenza dell’asfalto, offrendo comunque ai piloti sensazioni simili a quelle a cui sono abituati con la SCX di gamma in termini di performance. La nuova soluzione anteriore, invece, continua a perseguire l’obiettivo di migliorare la stabilità della famiglia SC1. Magny-Cours è la pista ideale anche per testare i pneumatici da bagnato, poiché in caso di pioggia il già scarso grip della superficie si riduce drasticamente. La nuova specifica D0737 della SCR1 posteriore dovrebbe garantire maggiore stabilità in accelerazione e una prestazione più costante su un range di utilizzo più ampio rispetto alla versione di serie”, conclude Barbier.