SBK | Phillip Island: Gara 1 a Rea. Ducati campione Costruttori e Team!

Prima dell’inizio del weekend di Phillip Island, l’incognita maggiore era rappresentata dal meteo e, se nel venerdì di libere il sole ha reso tutto facile, nel sabato di gara la pioggia ha fatto capolino per mischiare le carte. Il meteo però ha graziato i piloti, che sono scesi in pista per la prima manche senza la pioggia ma con pista ancora umida. In queste condizioni, a spuntarla è Jonathan Rea, che ha saputo approfittare del trambusto creatosi a metà gara, quando la pista si è asciugata e i piloti sono rientrati per cambiare le gomme.

Il veterano non si fa cogliere di sorpresa e in Australia mette fine a un digiuno di vittorie durato ben 24 gare, il più lungo della sua carriera. Il nordirlandese era determinato a tornare sul gradino più alto del podio e approfitta di una pista a lui congeniale e di una condizione particolare, in cui l’esperienza gli dà ragione. Con questo trionfo, Rea dà una grande prova di forza, così come tutta Kawasaki, che mette entrambi i piloti ufficiali sul podio. Alex Lowes è autore di una solida prestazione e chiude Gara 1 con un terzo posto, pur pagando 15 secondi dal compagno di squadra.

Tra i due si inserisce Toprak Razgatlioglu, scattato dalla seconda fila e autore di un’ottima partenza che gli consente di essere costantemente in lotta per la vittoria. Questa non è arrivata, ma il pilota Yamaha, scontento della prestazione della sua R1 nel venerdì di libere, può essere soddisfatto del suo secondo posto. Bene anche Andrea Locatelli, che resta ai piedi del podio, ma riesce a chiudere la prima manche del weekend con un’ottima quarta posizione.

Sorprende l’assenza di Ducati dal podio. Tuttavia, alla Rossa di Borgo Panigale basta il quinto posto di Alvaro Bautista per aggiudicarsi il titolo mondiale costruttori e team. Aruba.it Racing – Ducati è campione del mondo e corona così un anno praticamente perfetto. Non è stata la gara migliore della stagione quella del fresco campione in carica, ma la festa è comunque grande. Per Ducati è il primo titolo costruttori dopo 11 anni e il 18° in totale.

Non solo Aruba, anche Motocorsa chiude definitivamente i giochi in Gara 1 a Phillip Island e conquista il titolo di miglior team indipendente. Axel Bassani chiude in settima posizione e gli basta anche restare alle spalle del diretto rivale Garrett Gerloff, sesto, per poter portare alla squadra il titolo. Ducati dunque fa l’en plein. La nota negativa di Gara 1 è Michael Ruben Rinaldi, che non riesce ad andare oltre l’11° posto.

Ottima la gara di Honda, che nonostante l’assenza del pilota titolare Iker Lecuona si difende: Xavi Vierge è ottavo davanti a Tetsuta Nagashima. Gara di rilievo quella del giapponese, chiamato a sostituire l’infortunato spagnolo e autore di una prestazione incredibile. Tra i due portacolori Honda si inserisce Loris Baz, migliore dei rappresentanti BMW: sabato da dimenticare invece per i due portacolori ufficiali, Scott Redding è solo 16° e Michael van der Mark finisce nella ghiaia di curva 4 a poche tornate dal termine.