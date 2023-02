SBK | Phillip Island, libere: Bautista domina, Ducati fa già paura

Carica lettore audio

Il conto alla rovescia è finito e nella notte italiana è iniziata la nuova stagione del mondiale Superbike. Phillip Island è teatro del round inaugurale del 2023, che già vede i valori in campo delinearsi. Certo, siamo solo al venerdì del primo appuntamento su una pista decisamente particolare, ma Ducati ha già messo tutti in riga facendo paura da subito.

Portabandiera di Borgo Panigale è inevitabilmente Alvaro Bautista, che vuole difendere il titolo e si candida da subito come l’uomo da battere. Suo è il miglior tempo nelle due sessioni di libere andate in scena in questo primo venerdì dell’anno e arriva al sabato di qualifica da leader della combinata, con il crono di 1’30”623.

Lo spagnolo si mette davanti a tutti nel pomeriggio ritoccando il tempo della mattina e, nelle FP2, si fa guida di un plotone Ducati che spaventa: nel pomeriggio infatti, Bautista precede Michael Ruben Rinaldi e le due Panigale V4R di Philipp Oettl e Danilo Petrucci, secondo e terzo rispettivamente. La combinata li premia con una top 10, ma l’inizio sembra davvero quello giusto.

Se guardiamo i tempi della classifica combinata, in seconda posizione troviamo Andrea Locatelli, che in questo 2023 è apparso rinvigorito già dai test e si conferma nel weekend, pagando però quasi mezzo secondo da Alvaro Bautista. La stagione appare subito ricca di competitività, con tre marchi diversi nelle prime tre posizioni: il terzo crono è quello di Iker Lecuona, che conclude il venerdì staccato di 506 millesimi dal leader.

Quinto nella mattina australiana, Rinaldi ha agguantato il secondo tempo nel pomeriggio e questo gli consente di chiudere la prima giornata del weekend in quarta posizione, anche lui a poco più di mezzo secondo dal compagno di squadra e in questo momento leader incontrastato. Inizia con ottimismo il 2023 del romagnolo, deciso a riscattarsi.

Alle spalle di Rinaldi troviamo Jonathan Rea, che al contrario del suo diretto rivale in campionato sembra faticare maggiormente. È il quarto crono delle FP1 a garantirgli la top 10, perché nel pomeriggio non va oltre il 14° tempo e nella combinata è “solo” quinto. È molto attardato anche Toprak Razgatlioglu, che resta ai margini della top 10 con il decimo tempo nella combinata dopo l’ottava e la tredicesima posizione delle due sessioni. I due pagano sei e nove decimi da Bautista rispettivamente.

Inizia la stagione col piede giusto anche Michael van der Mark: BMW era apparsa decisamente in difficoltà durante l’inverno, ma l’olandese riesce a portarla in sesta piazza nella combinata. Tuttavia è l’unico portacolori BMW ad aggiudicarsi la top 10, mentre Scott Redding è solo 15°. Garrett Gerloff, al debutto con la M1000RR-R è 18°, ma Loris Baz non va oltre il 18° tempo.

Si sorride invece in Casa GoEleven. Phillip Oettl si è mostrato più competitivo e in linea con i primi già dai test, confermandosi nel venerdì di libere a Phillip Island. Il tedesco è il migliore dei piloti indipendenti con il suo settimo tempo nella combinata. Il guizzo lo ha avuto proprio nelle FP2, in cui si è portato in terza posizione formando il folto gruppo di Ducati che monopolizza la prima fila virtuale. Bene anche Danilo Petrucci, che dopo le prime difficoltà in sella alla quattro cilindri del team Barni conclude il suo primo venerdì in Superbike in nona posizione nella combinata. Tra i due si inserisce Alex Lowes con l’altra Kawasaki ufficiale, in ottava posizione.

Inizio di stagione in salita per Axel Bassani, che non va oltre la 17esima posizione, mentre può sorridere Lorenzo Baldassarri, che al debutto in Superbike con la Yamaha del team GMT94 è 14°. L’italiano resta alle spalle di Dominique Aegerter, autore di un esordio esplosivo ma 13° al termine del venerdì di libere. È comunque interessante notare che i primi dieci piloti sono racchiusi in meno di un secondo, dunque l’azione sembra proprio non mancare.