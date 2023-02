SBK | Phillip Island, Gara 2: Tripletta Bautista nel dominio Ducati

Carica lettore audio

Ducati ci ha abituati ad un dominio incontrastato in MotoGP la scorsa stagione e sembra proprio che questo si rifletta anche in Superbike. A Phillip Island la Casa di Borgo Panigale conclude il primo round in bellezza, festeggiando la terza vittoria consecutiva di Alvaro Bautista, la seconda doppietta di giornata e tutti i piloti Ducati in top 10, con ben quattro moto nelle prime cinque posizioni.

Il campione del mondo in carica è implacabile e, scattato dalla prima casella per la vittoria della Superpole Race, impone subito il ritmo facendo una differenza netta su tutti gli inseguitori, primo dei quali il compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi. Sei secondi separano al traguardo i due portacolori Aruba, che regalano a Ducati la seconda doppietta del weekend. Bautista firma il successo numero 35 e diventa il quinto pilota più vincente della storia, superando Tom Sykes.

Dopo il passo falso di Gara 1, Rinaldi sorride e conquista il secondo posto consecutivo in Gara 2 che chiude in bellezza un weekend iniziato un po’ in sordina. C’è tanta Italia sul podio, con un altrettanto brillante Andrea Locatelli, ottimo terzo con l’unica Yamaha ufficiale superstite. Il bergamasco è tra l’altro l’unico pilota non-Ducati della top 5 e interrompe così il dominio incontrastato di Borgo Panigale.

Ai piedi del podio troviamo infatti un ottimo Axel Bassani, combattivo e competitivo che si prende la quarta posizione alla bandiera a scacchi. Il pilota del team Motocorsa si tiene alle spalle un incredibile Philipp Oettl, autore di un solido inizio di stagione. Il pilota del team GoEleven mette in mostra il grande lavoro svolto durante l’inverno e passa sotto la bandiera a scacchi in quinta posizione. È Bassani il miglior indipendente di Gara 2, ma i due completano il dominio Ducati, che vede ben quattro moto nelle prime cinque posizioni.

Bassani e Oettl hanno la meglio sul folto gruppo che ha infiammato Gara 2 nella lotta per il quarto posto. Le due Kawasaki comandavano il gruppo, inseguite da Toprak Razgatlioglu, dai due indipendenti Ducati e dalla Honda di Iker Lecuona, ma con il passare dei giri il gruppo si è sfaldato. A poche tornate dal termine infatti, la perdita dell’anteriore della ZX-10RR numero 22 ha portato Lowes a finire a terra, coinvolgendo nella caduta un incolpevole Toprak che finisce il suo weekend nella ghiaia. Zero pesante sin da subito per il turco, che già vede il distacco in classifica aumentare di 28 punti.

È un Rea remissivo quello che vediamo negli ultimi giri e, dopo essere passato da Bassani e Oettl, fatica a tenersi alle spalle Iker Lecuona. Lo spagnolo della Honda lo passa senza indugi e si prende la sesta posizione, lasciandolo nelle grinfie di Dominique Aegerter. Nulla può il pilota Kawasaki contro l’aggressivià del rookie del team GRT, che alla Curva 10 mette le ruote della sua Yamaha davanti alla ZX-100RR numero 65. Lo svizzero passa così sotto la bandiera a scacchi in settima posizione, relegando Rea in ottava. Anche per il sei volte iridato il gap in classifica è già ampio e paga 31 punti da Bautista.

Conclude Gara 2 con una top 10 Danilo Petrucci: il ternano del team Barni completa il dominio Ducati, che vanta così tutti i suoi piloti nelle prime dieci posizioni. Il debuttante può ritenersi soddisfatto del suo primo weekend in Superbike, e si tiene alle spalle la seconda Honda di Xavi Vierge, decimo. Grande sofferenza invece per BMW, che sembra l’unico team a non aver avuto una crescita. Nessuno dei suoi piloti è in top 10 e il migliore dei portacolori della Casa di Monaco è Michael van der Mark, 12° e alla guida del gruppo BMW. Fatica molto anche Lorenzo Baldassarri, che conclude il suo primo fine settimana da pilota Superbike in 16esima posizione.