SBK | Phillip Island: Bautista re dell’acqua in Gara 1

I semafori si spengono, inizia ufficialmente la stagione 2023 del mondiale Superbike e non poteva mancare una dei grandi protagonisti: la pioggia. Attesa già dal venerdì, si è abbattuta sul circuito di Phillip Island condizionando la prima manche dell’anno. Chi però sembra non essersi impensierito troppo è Alvaro Bautista, che comincia il 2023 così come aveva finito il 2022: vincendo.

Il campione del mondo in carica è autore di una grande prova di forza sul bagnato e si impone confermando quanto questa Panigale V4R sia migliorata nonostante fosse già incredibilmente competitiva. Non ce n’è per nessuno e il portacolori Aruba.it Racing – Ducati va a vincere Gara 1 con più di tre secondi di vantaggio su Jonathan Rea.

È uno stoico pilota Kawasaki quello che taglia il traguardo in seconda posizione, non solo si trova a combattere con una Ducati incredibilmente veloce, ma lotta contro una ZX-10RR che non è al massimo del suo potenziale e un problema al cambio lo condiziona per tutti i 22 giri. Può però festeggiare l’inizio della stagione con un secondo posto e ancora una volta batte un record: con le sue 378 partenze, supera Troy Corser.

La pioggia sembrava aver cambiato le carte in tavola, eppure sul podio si forma di nuovo il trio delle meraviglie che lo scorso anno ha dominato la stagione: in terza posizione c’è infatti Toprak Razgatlioglu, autore della Superpole nella mattinata australiana, ma staccato di sei secondi alla bandiera a scacchi. I primi tre dunque ristabiliscono subito le gerarchie nonostante le condizioni avverse e di confermano i più consistenti.

Ancora una volta, troviamo tre marchi diversi nelle prime tre posizioni, ma il “primo degli altri” è Andrea Locatelli, che chiude Gara 1 in quarta posizione. Il portacolori Yamaha paga un distacco dalla vetta di ben 16 secondi e di oltre 10 dal compagno di squadra, ma le condizioni erano davvero complicate. Queste situazioni sembrano ancora una volta esaltare invece la guida di Axel Bassani, che dopo un inverno di sofferenza inizia la stagione con un’ottima quinta posizione. Il pilota del team Motocorsa è il migliore degli indipendenti, a sorpresa.

Alle spalle di Axel Bassani troviamo Iker Lecuona, sesto e primo dei piloti Honda. Lo spagnolo era passato sotto la linea del traguardo in settima posizione, dopo un duro duello nel finale con Danilo Petrucci, che aveva avuto la meglio. Tuttavia, la Direzione Gara ha messo sotto investigazione l’episodio, decidendo di togliere una posizione al rookie del team Barni. Lecuona è dunque sesto davanti a Petrux, settimo.

L’inizio di stagione Honda sembra essere buono, con entrambi i piloti ufficiali in top 10: Xavi Vierge è infatti ottavo e precede le due BMW di Scott Redding e di Garrett Gerloff. Il britannico è nono con la M1000RR-R, l’unica ufficiale arrivata al traguardo, perché Michael van der Mark è finito a terra alla Curva 9 al primo giro. A chiudere il gruppo dei primi dieci c’è Gerloff, alla sua prima gara con BMW.

Dopo il guizzo della Superpole, in cui ha sfiorato la prima fila, Philipp Oettl non va oltre l’11° posto finale. Il pilota del team GoEleven fatica in gara con il bagnato e resta ai margini della top 10, precedendo i due esordienti del team GRT: Remy Gardner sulla pista di casa taglia il traguardo in 12esima posizione davanti a Dominique Aegerter, splendido in qualifica con un’ottima prima fila ma solo 13° alla bandiera a scacchi.

Sprofonda invece Michael Ruben Rinaldi, che sul bagnato non riesce ad avere feeling e inizia la sua stagione nelle retrovie. Per il romagnolo arriva solo un 14° posto, davanti a Hafizh Syahrin ed Eric Granado, 15° e 16° rispettivamente. Ancora più attardato Lorenzo Baldassarri, che al debutto in Superbike non va oltre la 17esima posizione. Non hanno visto la bandiera a scacchi Tom Sykes e Alex Lowes, quest’ultimo caduto e andato al centro medico per degli accertamenti.