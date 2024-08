SBK | Petrucci rinnova con Barni Ducati per il 2025

Danilo Petrucci e Barni Ducati, il matrimonio prosegue. Il team italiano che corre con le Ducati Panigale V4 nel Mondiale Superbike ha annunciato oggi di aver prolungato di un anno il contratto con il centauro ternano.

Petrucci, dunque, rimarrà con Barni anche la prossima stagione, la terza assieme. Ricordiamo infatti che l'ex pilota Ducati di MotoGP è tornato sulle derivate di serie nel 2023 proprio con Barni, inanellando 7 podi nelle prime due stagioni.

"Questa è la squadra dove ero stato prima di andare in MotoGP e quella con cui sono tornato a fare un campionato mondiale dopo Dakar e MotoAmerica. Insomma, qui mi sento a casa e il rinnovo era quello che volevo", ha dichiarato Petrucci dopo l'annuncio del suo rinnovo.

"Barni, la sua famiglia e la sua squadra danno tutto quello che hanno per avere una moto competitiva. Io non sono più giovanissimo, ma mi sento ancora bene e, finché sarò in forma, non ho nessuna intenzione di stare a casa. Io e Barni vogliamo toglierci ancora qualche soddisfazione insieme, quest’anno e anche il prossimo”.

Danilo Petrucci, Barni Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Marco Barnabò, team principal di Barni Racing, ha aggiunto: "Il rinnovo con Danilo è sempre stata la nostra priorità. Conosciamo bene il suo valore e abbiamo grande fiducia nelle sue qualità. Sono molto felice di poter continuare a correre con lui anche la prossima stagione".

"Insieme stiamo facendo un percorso che ci ha già portato ottimi risultati, come durante il weekend appena concluso a Portimao. Il nostro obiettivo è vincere il titolo dei Team Indipendenti nel 2024 e nel 2025, e salire sul gradino più alto del podio in una gara del WorldSBK".

"Ringrazio Danilo per la fiducia e la stima che dimostra nei confronti della squadra e tutti gli sponsor che ci seguono e che hanno voluto questo rinnovo insieme a noi. Insieme a Spark abbiamo un progetto per far crescere il team: anche grazie al suo contributo stiamo lavorando per schierare una seconda moto in Superbike. Questo è sempre stato il nostro obiettivo, e vorremmo affiancare un altro pilota a Danilo".

Non solo Petrucci, perché Barni sembra avere progetti molto importanti per la prossima stagione. L'obiettivo è quello di schierare 2 moto, due Panigale V4 R, a partire dal 2025. Per ora si tratta di un'idea e un progetto in via di attuazione, ma sembra che possa divenire realtà e definizione nel corso delle prossime settimane in vista del nuovo anno.