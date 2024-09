SBK | Petrucci nella storia: vince Gara 1 a Cremona e fa... "tripletta"

Cremona, il round delle prime volte: il tracciato lombardo ha esordito nel Mondiale Superbike questo weekend e proprio in Gara 1 Danilo Petrucci è salito per la prima volta sul gradino più alto del podio nelle derivate di serie. Una giornata che il pilota Barni dimenticherà difficilmente, la prima vittoria è arrivata dopo una gara estremamente combattuta nelle prime fasi per poi trasformarsi in un dominio assoluto che gli ha consentito di tagliare il traguardo con due secondi e mezzo di vantaggio sul primo degli inseguitori.

Con il successo in Superbike, Petrucci diventa il primo pilota della storia ad aver vinto almeno una gara in MotoGP, nelle derivate di serie e nella Dakar. Ci si potrebbero aggiungere anche le vittorie nella Superstock e nel MotoAmerica: un pilota poliedrico, che ha iniziato il percorso in Superbike tra mille difficoltà per arrivare a centrare il successo in Gara 1 oggi a Cremona.

Petrucci ha beffato anche i più favoriti, che sono comunque saliti sul podio ma si sono dovuti piegare allo strapotere del ternano, oggi imbattibile. Alle spalle dell’illuminato Petrux si è piazzato Nicolò Bulega, che questo weekend ha tra le mani una grandissima occasione: la pesante assenza di Toprak Razgatlioglu per infortunio ha aperto la strada al rookie del team Aruba, che oggi ha potuto raccogliere una seconda posizione che gli consente di avvicinarsi in campionato.

Ora Bulega si presenta alla domenica di Cremona con un distacco di 35 punti dal leader Razgatlioglu. Ha recuperato diversi punti anche Alvaro Bautista, autore di una solidissima Gara 1: il campione del mondo in carica non era andato oltre la 13^ posizione in qualifica, ma ha rimontato (complici anche diverse cadute) fino alla terza piazza finale.

Così, il pilota del team Aruba.it Racing – Ducati è riuscito a ricucire un po’ il gap da Toprak e dal compagno di squadra Bulega, salendo sul terzo gradino del podio in un sabato complicato. Gara 1 è stata la manche delle sorprese, perché la Honda ha sfiorato il podio: Iker Lecuona ha provato ad agguantare i piloti davanti, ma si è poi accontentato di una quarta posizione, che è comunque un risultato di rilievo per la Casa giapponese. Molto bene anche il suo compagno di squadra Xavi Vierge, sesto.

Tra i due piloti Honda si è inserito Axel Bassani, quinto al traguardo. Si tratta del miglior risultato in stagione per il veneto, che è stato anche l’unico dei piloti Kawasaki a completare la gara: Alex Lowes è scivolato quando era quarto nelle fasi iniziali di gara. Prima manche da dimenticare anche per suo fratello Sam, scivolato nei primi giri. Non è andata meglio ad Andrea Iannone, che è finito in terra quando era in seconda posizione alle spalle di Petrucci, già saldamente al comando della gara.

Senza Razatlioglu, la prima delle BMW è stata quella di Michael van der Mark, settimo davanti a Garrett Gerloff, ottavo con la M 1000 RR del team Bonovo. Nona posizione per Michael Ruben Rinaldi, che è riuscito a centrare la top 10 con la Ducati del team Motocorsa. Sabato complicato per la Yamaha, che piazza una sola moto nelle prime 10 posizioni: il migliore dei rappresentanti di Iwata è stato Remy Gardner, decimo.

In difficoltà gli altri italiani: Andrea Locatelli, dopo aver lottato per le posizioni di vertice nelle fasi iniziali di gara, è crollato chiudendo poi in 12^ posizione. Più attardato Alessandro Delbianco, che, come wild card con la Yamaha del team MotoXRacing, non è andato oltre il 15° posto. Caduto Nicolò Canepa, chiamato a sostutire l’infortunato Jonathan Rea.