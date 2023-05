SBK | Petrucci: "La gara MotoGP un premio per quanto ho dato a Ducati"

Barcellona è una pista che Danilo Petrucci conosce bene, avendo conquistato un podio in MotoGP. Il ternano è tornato a pennellare le curve del Montmelo questo fine settimana per la prima volta in sella alla Panigale V4R del team Barni, ma al termine del venerdì di libere non è riuscito ad andare oltre il 14° tempo nella classifica combinata, staccato di 1.2 secondi dal leader di giornata Alvaro Bautista.

Se la Ducati del campione in carica sembra non aver risentito della novità regolamentare che limita i giri motore, negli altri casi si percepisce del malcontento. 250 rpm in meno sono considerati un’ingiustizia per Petrucci, che già sta faticando in sella alla quattro cilindri per potersi avvicinare al gruppo dei primi: “Onestamente, penso che non sia giusto, perché principalmente è Alvaro che fa la differenza con questa moto. Non credo che per gli altri sia giusto perdere potenza, perché non siamo nella posizione di dominare il campionato. Nei fatti, io fatico un po’, non sono felice al 100% di fare ciò che sto facendo. Voglio di più, ma non è nemmeno giusto scoprire questa cosa il giovedì della gara. Avevamo dei dati dai test, Barcellona è sempre difficile con il grip, ma dobbiamo parlare almeno per capire quali sono le regole di questo algoritmo e quali punti di questo contano di più, ma principalmente credo che non sia giusto togliere 250 rpm a tutti i piloti Ducati”.

Proprio a Barcellona, Petrucci e il team Barni avevano svolto dei test, tuttavia la situazione non sembra essere migliorata da allora: “Mi sto solo abituando a questo e forse per domani proveremo di nuovo la sella più bassa per provare ad avere un po’ più di relax in frenata. Al momento non riesco a frenare forte e non riesco ad aprire il gas. Per questo il gap dalla gomma nuova a quella usata è di tre decimi. Questo è un grande problema sia per la qualifica sia per la Superpole Race, ma anche per i primi cinque o sei giri della gara lunga”.

Tuttavia, l’argomento di discussione principale di quest’oggi è la MotoGP. Già, perché Petrucci tornerà in sella il prossimo fine settimana, e lo farà proprio in sella alla Desmosedici. Il ternano sarà infatti chiamato a sostituire Enea Bastianini, ancora ko dopo l’infortunio alla spalla: “Per me è un grande orgoglio e un grande onore. L’ultima volta che ho guidato una Ducati a Le Mans ho vinto una gara. Prima di tutto, vorrei vedere Enea recuperato il prima possibile, perché è un grande e merita di lottare per la vittoria. Poi penso che sia un grande onore per la mia carriera in Ducati, alla fine ho sempre avuto un grande rapporto con tutto il team. Per questo l’anno scorso ho fatto una gara con la Suzuki e quest’anno con la Ducati. Almeno in Ducati conoscono la mia posizione del corpo, la moto è la stessa in termini di ergonomia. Le Mans è una pista che mi piace, voglio solo divertirmi e non succede tanto spesso di provare una MotoGP campione del mondo. Mi dispiace molto saltare i test della prossima settimana a Misano, ma questa potrebbe essere la mia ultima gara in MotoGP, quindi non potevo dire di no a questa offerta”.

“Come ho detto l’anno scorso per la wild card con Suzuki, quest’anno con Ducati è un onore, abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2011, ero tester per la Panigale V2 e da quel momento ho sempre lavorato con loro. Per me, questo è un premio per quello che ho fatto in MotoGP e in Ducati”, prosegue Danilo ricordando quanto ha fatto nei suoi anni in Ducati. Il pilota del team Barni spiega poi come è nata l’idea di disputare una gara in MotoGP: “Giovedì sera Ciabatti mi ha chiesto se fossi disponibile, credo perché Pirro vuole correre al Mugello per il CIV e non hanno altri piloti che hanno provato la MotoGP. La mia ultima volta con una Ducati MotoGP è stata nel 2020, con una motogp è stata l’anno scorso. Ho dato disponibilità, questa mattina hanno sistemato tutto e ci proverò. So dove sono tutti i bottoni, hanno anche molti dati dal passato, ma si tratta solo di cose semplici, perché già avere la posizione di guida è una gran cosa perché si risparmia tempo. La configurazione del motore è una V4, ho sempre guidato una quattro cilindri. L’anno scorso con Suzuki non avevo idea e da parte mia ricordo bene la prima area di frenata, ho frenato, guardavo da una parte e la moto andava dall’altra. È stato difficile adattarsi, anche la gara era stata un incubo, non avevamo dati sul bagnato e mi hanno detto solo di provare a finire la gara. Quest’anno non ho aspettative, voglio solo divertirmi, ma io mi diverto quando vado veloce, quindi mi piacerebbe essere veloce”.

Per disputare il Gran Premio di Francia però, Petrucci sarà costretto a saltare due giorni di test Superbike previsti per giovedì e venerdì a Misano. Tuttavia, Marco Barnabò, team principal Barni, ha offerto il via libera al suo pilota: “Mi dispiace per lui perché saltiamo un giorno di test, forse possiamo recuperare la settimana dopo, ma vedremo. Marco è sempre molto carino con me, anche quando è arrivata l’opportunità di fare la 24 Ore di Le Mans non mi ha fatto problemi. Mi ha detto che se un pilota è felice, è più veloce. Quindi se ero felice, era felice anche lui. Mi ha solo detto di non avere grandi aspettative e non perdere la calma se i risultati non arrivano. Ma io sarò lì non per il risultato”.