SBK | Petrucci espugna Cremona: trionfa anche in Gara 2

Danilo Petrucci è stato autore di un weekend quasi perfetto a Cremona, dove ha centrato il successo anche Gara 2 firmando la sua prima tripletta in carriera. Le due Ducati ufficiali hanno completato il podio. Il campione del mondo Alvaro Bautista ha prevalso sul compagno di squadra Nicolo Bulega nella fase finale.

Dopo aver vinto la Superpole Race di questa mattina (e Gara 1 ieri), Petrux ha conquistato la partenza al palo in Gara 2, con la prima fila della griglia completata da Alex Lowes e Andrea Iannone. Le due Ducati ufficiali di Nicolo Bulega e Alvaro Bautista si sono schierate in seconda fila.

Il pilota del team Barni ha preso il comando alla partenza, precedendo i compagni di marca Ducati, Iannone e Bulega. Alla fine del primo giro, Bulega ha superato Iannone per conquistare la seconda posizione. Ma in quel momento, Petrucci è stato già in grado di staccarsi leggermente. Con il giro più veloce del secondo giro, Bulega è riuscito a tornare verso Petrucci.

Alvaro Bautista ha faticato nei primi giri e ha girato dietro ad Alex Lowes in quinta posizione. Petrucci e Bulega hanno preso il largo in testa e si sono avvicinati. Dietro di loro, dopo sei giri il distacco da Iannone, Alex Lowes e Bautista era di oltre due secondi. Al settimo giro, il campione del mondo in carica è passato dalla quinta alla terza posizione. Ha passato per primo la Kawasaki di Alex Lowes sul rettilineo posteriore e poco dopo ha approfittato di un errore di Iannone, che ha valutato male la sua frenata alla curva 11.

Bulega non è riuscito a tenere il ritmo di Petrucci e ha perso contatto, con il compagno di squadra Bautista che ha girato più velocemente e gli si è avvicinato. Giro dopo giro, il divario tra le due Ducati ufficiali si è ridotto, mentre a metà gara Petrucci aveva già accumulato un vantaggio di due secondi.

Iannone non è riuscito a mantenere il ritmo e ha perso alcune posizioni nel corso della gara. Prima è stato superato da Alex Lowes, poi da Garrett Gerloff e Iker Lecuona, che hanno spinto Iannone fuori dalla top 6. Ma per Iannone le cose sono andate ancora peggio. A sette giri dalla fine della gara, si è diretto ai box GoEleven e si è ritirato in anticipo.

In testa, Petrucci ha completato i suoi giri in solitudine, con le due Ducati ufficiali che si sono avvicinate all'inizio dell'ultimo terzo di gara. Bautista era a breve distanza da Bulega a sei giri dalla fine della gara. Il posto di comando della Ducati ha osservato con grande interesse il duello tra i due compagni di squadra.

A tre giri dalla fine della gara, Bautista lo ha superato alla fine del rettilineo posteriore e ha conquistato la seconda posizione con una manovra pulita. Bulega ha perso il contatto con Bautista dopo poche curve e si è accontentato della P3.

Punti pieni per Danilo Petrucci e Barni-Ducati

Petrucci ha affrontato l'ultimo giro con due secondi di vantaggio su Bautista e non ha lasciato nulla al caso. Il pilota Barni si è assicurato la terza vittoria del weekend e ha relegato Bautista e Bulega nelle posizioni di rincalzo.

Garrett Gerloff ha deciso a suo favore il duello con Alex Lowes e ha regalato alla BMW un piazzamento tra i primi quattro. Gerloff ha così ridotto il danno per BMW nella classifica costruttori. Iker Lecuona ha concluso la gara in P6, confermando che HRC ha recentemente compiuto progressi significativi nello sviluppo della Honda Fireblade. Il compagno di squadra HRC Xavi Vierge ha concluso all'ottavo posto dietro al pilota ufficiale BMW Michael van der Mark.

Yamaha non abbastanza veloce anche con le ali

Andrea Locatelli è stato il miglior pilota Yamaha con il nono posto. Il fine settimana WSBK a Cremona è stato preoccupante dal punto di vista della Yamaha. Gli ultimi aggiornamenti apportati alla Yamaha R1 non si sono tradotti in piazzamenti sul podio. Dietro a Ducati, Kawasaki, BMW e Honda, la Yamaha si è piazzata dietro ai cinque costruttori.

Tito Rabat (Puccetti-Kawasaki) ha completato la top 10 nella gara di domenica, mentre Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati), Scott Redding (Bonovo-BMW), Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati), Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha) e Markus Reiterberger (BMW) sono finiti a punti. Reiterberger è stato così premiato con un punto nel campionato mondiale. Il tedesco era già arrivato a punti sabato.

