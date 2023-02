SBK | Per Mandalika Pirelli punta su soluzioni più morbide

Carica lettore audio

Se lo scorso anno il round di Mandalika è stato il penultimo della stagione, quest’anno è il secondo appuntamento dell’anno, la Superbike torna in Indonesia a distanza di poco tempo e le informazioni sul tracciato sono ancora fresche nella mente di tutti. Sulla base dei dati raccolti lo scorso novembre, Pirelli ha reso note le scelte degli penumatici che verranno forniti durante questo secondo fine settimana di gara.

Il caldo è sicuramente un fattore determinante nella scelta delle gomme, tuttavia il tracciato di Mandalika non è eccessivamente abrasivo, pertanto il fornitore unico di pneumatici ha deciso di optare su mescole più morbide rispetto allo scorso anno. Nel 2022 infatti abbiamo visto utilizzare la media SC1, che quest’anno viene sostituita dalla extra soft SCQ. I lavori di riasfaltatura del tracciato erano stati finiti da poco quando la SBK era tornata a Mandalika e i dati raccolti sono stati fondamentali.

Attenzione anche alla variabile pioggia, non sarà così difficile vedere sessioni e gare bagnate dato che in Indonesia questo è il periodo delle piogge. Per questo Pirelli porterà anche le soluzioni da bagnato che abbiamo già visto lo scorso weekend in Australia.

Per quanto riguarda l’anteriore, i piloti avranno a disposizione due soluzioni, la media SC1 e la dura SC2, entrambe di gamma. La prima opzione è stata apprezzata e utilizzata in ogni round da tutti i piloti, in specifica A0674. La seconda opzione, in specifica A0843, è stata la più utilizzata lo scorso anno per via del layout della pista, che tende a stressare maggiormente l’anteriore. Pronte poi anche una soluzione intermedie e una da bagnato.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Per quanto riguarda il posteriore, le opzioni portate da Pirelli saranno tre, con le prime due costantemente presenti e l’aggiunta della extra soft già citata. I piloti potranno scegliere la super morbida SCX-A in specifica B0800, l’unica di sviluppo in questo round che ha debuttato lo scorso anno a Magny-Cours. Sarà poi disponibile la morbida SC0, che è stata la soluzione più usata in gara lo scorso anno a Mandalika. Si unisce poi la extra soft SCQ, che potrà essere utilizzata in Superpole e in Superpole Race. Anche in questo caso sono pronte le soluzioni itermedie e da bagnato (due opzioni, SCR1 e SCR2).

Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto Pirelli, dichiara: “L’anno scorso i lavori di riasfaltatura del circuito di Mandalika si erano conclusi pochi giorni prima del round e, non conoscendo le caratteristiche del nuovo asfalto, avevamo deciso di portare anche pneumatici posteriori un po’ più protetti dal punto di vista dell’usura: la selezione era composta da SCX B0800, SC0 e SC1. Abbiamo però visto che la SC1 non è stata praticamente mai utilizzata perché con temperature dell’asfalto elevate non era in grado di offrire il grip che invece la SC0 è riuscita a garantire, motivo per cui è stata la scelta d’elezione per le gare”.

“Per quest’anno abbiamo deciso di confermare SC0 e SCX B0800 aggiungendo, per qualifiche e Superpole Race, anche la SCQ. All’anteriore confermate SC1 e SC2. Ci affideremo quindi quasi esclusivamente a pneumatici di gamma, quelli che tutti i motociclisti possono acquistare regolarmente sul mercato. In questo periodo, in Indonesia, è stagione di piogge quindi potremmo anche tornare a vedere in azione i pneumatici da bagnato già utilizzati in Australia”, conclude.