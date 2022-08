SBK | Oscar Gutierrez con Pedercini a Magny-Cours e Barcellona

Carica lettore audio

La continuità dei piloti in questa stagione non è il punto di forza del team Pedercini, che dal divorzio anticipato con Loris Cresson sta correndo ai ripari. Non si fa però trovare impreparato e per il round di Magny-Cours annuncia l’arrivo di Oscar Gutierrez. Il pilota spagnolo inoltre sarà impegnato con la squadra di Lucio Pedercini anche nell’appuntamento di Barcellona, in programma a fine settembre subito dopo quello francese.

Per Gutierrez si tratterà del debutto nel mondiale delle derivate di serie, ma un piccolo assaggio di quello che sarà la Superbike lo ha avuto nei due giorni di test che si sono svolti a Barcellona sabato e domenica. In forza al team indipendente, sarà in sella alla Kawasaki ZX-10RR nei prossimi due round del mondiale, entrando a stagione ormai nella sua fase inoltrata. Inizialmente, Gutierrez doveva essere presente solamente nei test al Montmelo, tuttavia è stato trovato un accordo tra il pilota e il team per correre anche i prossimi due appuntamenti del mondiale.

Gutierrez ha corso nella Red Bull Rookies e ha conquistato il titolo di campione spagnolo della Supersport nel 2019 e nel 2020. Lo scorso anno è passato nella Superbike spagnola, dove ha chiuso la stagione in terza posizione. L’ESBK è il campionato dove ha militato per quasi tutto il 2022, prima di ricevere la chiamata per il mondiale, dove esordirà fra un paio di settimane.

“Mi sono adattato bene alla Kawasaki, che è una moto nuova per me”, ha affermato Gutierrez parlando della sua nuova avventura. “Anche le gomme sono nuove e mi sto divertendo molto in questa esperienza nel mondiale Superbike. Non vedo l’ora di correre in Francia e nella mia gara di casa, a Barcellona, con il team Pedercini”. Il team principal Lucio Pedercini afferma: “Siamo molto contenti dei progressi fatti da Oscar nei test a Barcellona e siamo riusciti a trovare un accordo per correre in Francia e in Spagna. Ha molto potenziale e siamo entusiasti di vedere cosa possiamo fare insieme”.