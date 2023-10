SBK | Orgoglio Domenicali: "Ducati ha 19 titoli, tutti gli altri 13"

Le Ducati Panigale V4 R e V2 protagoniste di un altro splendido weekend di gara al Portuguese Round, che arricchisce una stagione già straordinaria. I risultati di Portimao hanno consentito alla Casa motociclistica di Borgo Panigale di conquistare con un Round di anticipo il Titolo Mondiale Costruttori sia in WorldSBK che in WSSP, dimostrando in maniera evidente il successo di una famiglia di moto che si è confermata come il riferimento prestazionale e tecnologico nei due Campionati del Mondo riservati alle derivate di serie.

Il weekend di gara ha regalato a Ducati grandi soddisfazioni con il primo Titolo Mondiale di Nicolò Bulega nella categoria WorldSSP e una magnifica tripletta di vittorie di Alvaro Bautista, che ha permesso al Campione del Mondo in carica di portare il suo vantaggio in classifica a 60 punti e, soprattutto, di diventare il pilota con più vittorie nel Campionato Mondiale Superbike nella storia Ducati.

Per Bautista le 56 vittorie conquistate tutte in sella alla Panigale V4 R costituiscono un record storico e gli consentono di essere ora il leader di una classifica che comprende alcune autentiche leggende della storia del motociclismo come il quattro volte Campione del Mondo “King” Carl Fogarty (55), il tre volte iridato Troy Bayliss (52) e Chaz Davies (28).

Le Ducati Panigale V4 R e Ducati Panigale V2 partecipano ai campionati WorldSBK e WorldSSP rispettivamente dal 2019 e dal 2022 e nel corso di questi anni sono migliorate costantemente grazie al lavoro svolto in sinergia dai tecnici Ducati e Ducati Corse. Il risultato raggiunto è il frutto di una specifica filosofia aziendale che promuove il continuo scambio di informazioni e tecnologie per contribuire al raggiungimento del massimo risultato sportivo e allo stesso tempo si pone l’obiettivo di lavorare affinché questi modelli possano regalare le migliori esperienze di guida agli appassionati.

Nella stagione 2023 il dominio di Ducati Panigale V4 R e Ducati Panigale V2 è sotto gli occhi di tutti. In WorldSBK le moto di Borgo Panigale hanno conquistato almeno una vittoria in tutti i Round del Campionato del Mondo, raccogliendone 25 in totale con 42 podi in 33 gare. In WorldSSP il dominio è stato del tutto simile con i piloti Ducati che sono saliti sul gradino più alto del podio per 15 volte (di cui 14 per il Campione del Mondo Nicolò Bulega) e capaci di chiudere in top-3 per 30 volte in 22 gare.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Quello di Portimao è stato un fine settimana decisamente memorabile per Ducati. In due giorni abbiamo conquistato il Titolo Costruttori in Superbike e il Titolo Costruttori e Piloti in Supersport con Nicolò Bulega. Si tratta di vittorie importanti che evidenziano la qualità del lavoro fatto e certificano la posizione delle moto di Borgo Panigale come riferimento per i campionati per moto derivate di serie. Dal 1991 ad oggi sono 19 i Titoli Mondiali Costruttori vinti in Superbike, davvero una performance incredibile, se confrontata al totale di 13 titoli conquistati da tutti gli altri costruttori insieme", ha detto Claudio Domenicali, CEO della Ducati.

"Da quel primo titolo sono passati 32 anni, ma la Ducati è ancora animata dalla stessa passione e determinazione che ha portato a questi fantastici risultati. Desidero ringraziare i piloti e i team che hanno contribuito al raggiungimento di questo eccellente traguardo, oltre che tutte le ragazze e i ragazzi di Borgo Panigale. In Ducati e Ducati Corse abbiamo la fortuna di poter contare su tecnici straordinari che stagione dopo stagione, con il loro impegno, mantengono alto il nome del ‘Made in Italy’ nelle competizioni".

"È da qui che nasce il passaggio di conoscenze che dalle gare va al prodotto e che ci dà la possibilità di offrire ai nostri appassionati sempre il meglio in termini di tecnologia ed emozioni. Complimenti infine a Nicolò Bulega per il suo primo Titolo Mondiale in Supersport e ad Alvaro Bautista, che ora comanda una classifica ricca di leggende e che racconta bene quanto talento sia passato da Borgo Panigale in questi anni".

Claudio Domenicali Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images