SBK | Oettl ko all’Estoril, Go Eleven chiama Fores

Carica lettore audio

Il round dell’Estoril si è concluso in anticipo per Philipp Oettl, caduto nell’ultimo giro cronometrato della seconda sessione di prove libere. Nell’incidente, il rookie del team Go Eleven ha rimediato la frattura della clavicola destra e questo lo costringe a restare fermo per il resto del weekend. La squadra satellite Ducati però scenderà in pista per questo terzo appuntamento della stagione e lo farà con Xavi Fores.

Lo spagnolo torna così in sella a una moto dopo l’ultima volta nel 2020. Fores ha infatti disputato la sua ultima stagione due anni fa, quando correva per il team Puccetti e il suo ruolo fu determinante per portare a Kawasaki il titolo costruttori. Il pilota iberico era già presente in circuito, perché questo fine settimana sarebbe stato impegnato a commentare il round per Eurosport, ma i programmi sono cambiati in corsa.

Al doppio impegno di Fores dunque, in MotoE e nell’Endurance, si aggiunge questo weekend anche il Mondiale Superbike, dove questo weekend fa il suo ritorno:“Sono davvero felice di questa opportunità di tornare in pista su una moto che mi piace molto. Ero già in circuito, il mio compito questo weekend era quello di commentare per Eurosport, ma quando ho ricevuto la notizia dal team Go Eleven sono stato molto felice di correre. È successo tutto velocemente, ma penso solo a divertirmi e fare un gran lavoro per il team. Voglio mandare un grande abbraccio a Philipp e spero che si riprenda presto”.