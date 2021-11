SBK | Philipp Oettl debutta con GoEleven e firma un biennale

Prosegue il processo di ringiovanimento della griglia del Mondiale Superbike, con anche il Team GoEleven che ha deciso di puntare su un rookie per la stagione 2022. La squadra di Giovanni Ramello ha infatti scelto Phillip Oettl per andare a riempire il vuoto che sarà lasciato a fine anno da Chaz Davies, che aveva già annunciato il suo ritiro alcune settimane fa.

Il pilota tedesco, che ha firmato un contratto biennale, vanta una lunga esperienza nel Motomondiale, con una vittoria e tre podi in sei anni in Moto3, ma un debutto al di sotto delle aspettative in Moto2 nel 2019. Nel 2020 poi ha fatto il suo esordio tra le derivate di serie, sbarcando nella Supersport 600 con la Kawasaki del Puccetti Racing.

Nella stagione da rookie ha conquistato quattro piazzamenti a podio, chiudendo il campionato al terzo posto. Sebbene quest'anno sia riuscito a centrare il podio in ben sette occasioni, sempre in sella ad una ZX-6R, al momento il figlio d'arte è solamente quinto nel Mondiale ed è ancora a caccia della sua prima vittoria nella categoria.

A disposizione però gli rimane il solo appuntamento di Mandalika, visto che ora è certo che nel 2022 farà il salto in Superbike, nella quale guiderà una Ducati Panigale V4 R.

"Sono molto contento, dopo due stagioni ricche di soddisfazioni nel Campionato del Mondo Supersport potrò compiere il passaggio in Superbike con GoEleven! Spero di riuscire a imparare velocemente, penso che sia possibile farlo con un bel gruppo di persone e con GoEleven ho tutte le possibilità di conquistare dei bei risultati", ha detto Oettl.

"Dall’esterno, GoEleven era il team che desideravo, quasi dall’inizio degli accordi 2022. Non vedo l’ora di iniziare a vivere questa esperienza, di imparare il più possibile, di cominciare la prossima stagione e di migliorare Round dopo Round. Sono contento di guidare la Ducati, è una grande Casa e volevo davvero tanto questa opportunità in Superbike, specialmente considerando i grandi successi ottenuti da Ducati!", ha aggiunto.

Il team manager Denis Sacchetti ha spiegato che le firma del 25enne è perfettamente in linea con la filosofia del team: "Philipp nelle ultime due stagioni in Supersport ha ottenuto dei risultati molto buoni, è giovane e ha già corso in Moto2 e Moto3. Dopo averlo incontrato personalmente mi ha dato delle ottime sensazioni. È un pilota molto determinato e ha già un bel metodo di lavoro, certamente trasmessogli da suo padre Peter, grande protagonista del motociclismo in passato; questo è certamente un valore aggiunto che aiuterà sia noi che lui".

"Questo progetto mi appassiona molto, certamente si tratta di una grande sfida, sono impaziente di vederlo sulla nostra V4 R e di iniziare a lavorare con lui. In GoEleven siamo tutti contenti di averlo con noi, ciò riflette un po’ la nostra filosofia, ovvero credere nei giovani e dar loro un’opportunità di mostrare il loro potenziale nella classe regina. Philipp ha ampiamente dimostrato di meritarsi il passaggio in Superbike!", ha proseguito.

Infine, anche il proprietario della squadra, Giovanni Ramello, ha espresso la sua felicità per l'accordo: "Il Team GoEleven, con l’ingresso di Oettl, è tornato sulla sua strada e al suo DNA, ovvero un pilota giovane e un programma su diversi anni che ci permetterà di crescere insieme per provare a conquistare dei buoni risultati. Ho sempre seguito le prestazioni di Oettl da quando correva in Supersport e devo dire che molte volte mi ha impressionato per la sua grinta, lo stile di guida e la grande competitività che ha messo in ogni gara".

"Proveremo a fare tutto il possibile per mantenere l’alto livello di prestazione della moto e per riuscire a dimostrare le nostre capacità; dobbiamo correre con lo spirito di GoEleven, con professionalità ma anche con momenti divertenti. Sono convinto che senza particolari pressioni, Oettl riuscirà a farci apprezzare le sue capacità e a emozionarci a ogni gara, anche sfruttando i benefici della grande esperienza acquisita nel corso degli anni, nonostante la giovane età. Gli auguro di chiudere la stagione del Campionato del Mondo Supersport con eccellenti risultati e non vedo l’ora di tornare al lavoro per il 2022!", ha concluso.

Chaz Davies, Team GoEleven Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images