SBK | Oettl correrà con la Yamaha del team GMT94 nel 2024

La stagione Superbike si è conclusa poco più di una settimana fa, ma il 2024 è già iniziato e le manovre di mercato continuano senza sosta. Un’altra novità arriva oggi: Philipp Oettl correrà con il team GMT94 per la prossima stagione delle derivate di serie. Il tedesco, che ha lasciato Goeleven alla fine di quest’anno per cedere la sella ad Andrea Iannone, prenderà il posto di Lorenzo Baldassarri, che invece saluta la squadra satellite Yamaha.

Oettl scende dalla Ducati e salirà sulla R1, iniziando una nuova avventura con la squadra di Christophe Guyot, che punta sul veterano dopo una stagione complicata con il debuttante italiano. Il pilota tedesco infatti, dopo un avvio di campionato difficile, è riuscito a esprimere il suo potenziale nella seconda parte del 2023, conquistando diverse top 10 e un sesto posto come miglior risultato in stagione, conclusa in 15esima posizione nella generale.

Due anni in Ducati con la squadra indipendente Goeleven sono il suo biglietto da visita per l’arrivo in Yamaha, dove Oettl disputerà la sua terza stagione nel mondiale Superbike. Prima di approdare alla classe regina, ha corso nella classe Supersport, dove ha debuttato nel 2020 con il team Puccetti, guidando la Kawasaki anche l’anno successivo.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Philipp Oettl, Team Goeleven

Le derivate di serie sono arrivate dopo l’esperienza nel motomondiale, dove ha esordito nel 2013 in Moto3 dopo essersi fatto notare nella Red Bull Rookie Cup e nel CEV. Il primo podio mondiale è arrivato nel 2015 a Indianapolis e il primo successo nel 2018 a Jerez. Il passaggio in Moto2 l’anno successivo non ha portato ai risultati sperati, indirizzandolo così verso il mondiale Superbike, dove è arrivato nel 2020 e continuerà a correre anche nel 2024.

"Sono molto felice di unirmi a GMT94 per la stagione 2024”, afferma Oettl. “Christophe e il suo team lavorano da decenni a un livello molto alto e sono onorato di potermi unire alla squadra. Durante gli ultimi eventi della stagione 2023, ho fatto un passo avanti e vorrei continuare a farlo anche l'anno prossimo. Certo, è un obiettivo difficile, ma mi preparerò bene durante la pausa invernale per essere pronto per i primi test. Non vedo l'ora di conoscere la squadra e di iniziare a lavorare".

Christophe Guyot, team manager GMT94, ha dichiarato: "Vincitore di Gran Premi in Moto3 con un totale di tre podi nella categoria, Philipp Oettl ha fatto il suo debutto nel WorldSSP nel 2020. Dopo aver ottenuto 11 podi, ha raggiunto il WorldSBK nel 2022. Nel 2023, ha dimostrato la sua velocità arrivando quinto in Australia e sei volte nei primi sette posti. Speriamo di finire nella top 10 la prossima stagione, aiuteremo Philipp a raggiungere i suoi obiettivi come pilota".