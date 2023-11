SBK | Norrodin e Mackenzie con Honda MIE nel 2024

Il 2024 è un anno di novità per il team MIE Racing, che ha annunciato i piloti Superbike. Saranno Tarran Mackenzie e Adam Norrodin a fare il salto nella classe regina delle derivate di serie, sostituendo così i partenti Hafizh Syahrin ed Eric Granado. I due, che erano nello stesso team in Supersport nel 2023, continueranno a correre nello stesso team e con identica line-up, andando però a confrontarsi con i piloti della massima classe.

Norrodin, classe 1998, è nato in Malesia e ha iniziato la sua carriera nell’Asia Superbike, prima di passare al Mondiale Supersport proprio nel 2023. Il miglior risultato ottenuto dal giovane malese è un quinto posto a Most. In quella stessa gara, il suo compagno di squadra Tarran Mackenzie ha centrato il primo storico successo in SSP. Lo scozzese ha vinto il BSB nel 2021, debuttando nel Mondiale Supersport insieme a Norrodin. Mackenzie è stato anche protagonista della 8 Ore di Suzuka dello scorso agosto, in cui è salito sul podio conquistando la terza posizione insieme ai compagni di squadra Mike Di Meglio e Alan Techer.

"Prima di tutto, voglio ringraziare Midori Moriwaki, PETRONAS e Honda”, esordice Adam Norrodin. “È una decisione importante quella di passare al Mondiale Superbike, ma è una grande opportunità per me e qualcosa che desideravo da tempo. Sappiamo che la prossima stagione il campionato sarà ancora più competitivo e quindi sarà una grande sfida, ma so anche che partecipando potrò imparare e crescere molto. Rappresentare PETRONAS e il mio Paese, la Malesia, è un vero onore e sono davvero grato per questa opportunità. Ora mi concentrerò sull'allenamento più intenso che mai per prepararmi a quello che so sarà un anno duro ma molto stimolante. Sono molto felice ed entusiasta per il futuro".

Gli fa eco Tarran Mackenzie: "Sono molto felice di passare al Mondiale Superbike, perché è stato un mio sogno per molto tempo. Ho molta esperienza nel campionato britannico Superbike, anche se con un altro costruttore, ed è stato bello provare la MIE Superbike già quest'anno a Misano e Jerez. Ho anche completato due test con HRC a Suzuka per capire meglio la CBR 1000RR, e poi la gara di Suzuka su un'altra Honda è stata molto importante. Quindi, è positivo aver già avuto un assaggio della Honda Superbike ed è fantastico che l'accordo per la prossima stagione sia stato raggiunto. Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida e ringrazio sia PETRONAS che il team PETRONAS MIE Racing Honda".

Midori Moriwaki, proprietaria del team, dichiara: "Sono molto felice di poter annunciare che sia Adam Norrodin che Tarran Mackenzie rimarranno parte della famiglia del PETRONAS MIE Racing Honda Team e passeranno alla categoria WorldSBK, in linea con il nostro progetto di aiutare i giovani piloti a crescere sul palcoscenico delle corse internazionali. Due giovani piloti molto veloci e di talento, che si impegnano al massimo e sono pronti a lottare in ogni occasione. Lo hanno già dimostrato nel WorldSSP, con Tarran che ha segnato la prima vittoria della squadra e Adam che ha sempre lottato duramente per ottenere i migliori risultati possibili, con una migliore P5, in un campionato molto competitivo. Senza dubbio daranno una spinta al nostro progetto SBK".