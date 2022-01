SBK | Nella entry list definitiva Razgatlioglu conferma il numero 1

Carica lettore audio

La stagione 2022 è quasi alle porte, nonostante da ormai due anni inizi con netto ritardo rispetto a quanto eravamo abituati, la Superbike si sta preparando a un nuovo anno e oggi è stata ufficializzata la entry list definitiva. Sono 24 i piloti sulla griglia di partenza, con tante conferme e diverse molte novità, tra cambi di casacca e debutti.

Salta all’occhio indubbiamente il numero 1, che eravamo abituati a vedere sul cupolino della ZX-10RR di Jonathan Rea, ma che quest’anno vedremo sulla Yamaha di Toprak Razgatlioglu. Il turco aveva già annunciato a Mandalika, subito dopo aver vinto il titolo, di voler sostituire il suo solito 54 con il numero 1 che rappresenta il campione del mondo. La conferma definitiva è arrivata con la entry list ufficiale, che vede il suo nome in cima, affiancato all’1.

Arrivando al 2022 da inseguitore, Jonathan Rea torna al suo consueto numero 65, mentre sono confermati tutti i numeri degli altri piloti, a partire dai rispettivi compagni di squadra di Razgatlioglu e Rea, Andrea Locatelli e Alex Lowes. Il 19 torna invece sul cupolino della Ducati, con Alvaro Bautista che salirà nuovamente in sella alla Panigale V4R e sarà affiancato dal confermato Michael Ruben Rinaldi. Scott Redding, una volta lasciato Borgo Panigale, andrà ad attaccare il suo 45 sulla BMW M1000RR, dove condividerà il box con Michael van der Mark.

La grande novità del 2022 è rappresentata da Honda, che vede una line-up interamente rinnovata: saranno Xavi Vierge e Iker Lecuona a salire sulla CBR1000RR-R. Lo spagnolo proveniente dalla Moto2 mantiene il suo 97, mentre l’ex pilota MotoGP lascia il suo 27 ed eredità il numero 7 che è stato di Chaz Davies fino allo scorso anno, prima del ritiro. Nuovo numero anche in casa GoEleven, con Philipp Oettl che sostituisce il gallese e avrà il 5, mentre, sempre restando in casa Ducati, la quattro cilindri del team Barni avrà il numero 29 di Luca Bernardi.

Sono tanti i debutti del 2022, tra questi c’è Oliver Konig, che passa direttamente dalla Supersport 300 e porterà il 52 sulla Kawasaki del team Orelac, mentre Hafizh Syahrin, anche lui all’esordio e proveniente dalla Moto2, userà il numero 35 con il team MIE, dove sarà affiancato da Leandro Mercado. Restando nell’ambito dei team indipendenti, è confermata la line-up del team GRT, con Garrett Gerloff e Kohta Nozane, così come Lucas Mahias con il team Puccetti. Novità in casa BMW, che porta due moto clienti con Bonovo, affidate a Eugene Laverty e Loris Baz, che rientra nel mondiale a tempo pieno con il suo vecchio numero, il 76. Confermati anche Axel Bassani con Motocorsa e Christophe Ponsson con Motor Sport-Yamaha, mentre Isaac Vinales passa in Yamaha con il team Motoxracing. Ancora da confermare il pilota del team Pedercini.

Entry list definitiva SBK 2022

Numero Pilota Nazione Team Moto 1 Toprak Razgatlioglu Turchia Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 19 Alvaro Bautista Spagna Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 22 Alex Lowes Gran Bretagna Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 65 Jonathan Rea Gran Bretagna Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 45 Scott Redding Gran Bretagna BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 60 Michael van der Mark Olanda BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 7 Iker Lecuona Spagna Team HRC Honda CBR1000 RR-R 97 Xavi Vierge Spagna Team HRC Honda CBR1000 RR-R 3 Kohta Nozane Giappone GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 31 Garrett Gerloff USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R 5 Philipp Oettl Germania Team Goeleven Ducati Panigale V4R 44 Lucas Mahias Francia Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 29 Luca Bernardi Italia Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R 52 Oliver Konig Repubblica Ceca Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR 23 Christophe Ponsson Francia Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 35 Hafizh Syahrin Bin Abdullah Malesia MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R 36 Leandro Mercado Argentina MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R 50 Eugene Laverty Irlanda Bonovo Action BMW BMW M1000RR 76 Loris Baz Francia Bonovo Action BMW BMW M1000RR TBA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR 32 Isaac Vinales Spagna Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1

Oltre al mondiale Superbike, è stata resa nota anche la entry list del mondiale Supersport, rinnovato nel regolamento per il 2022. Stavolta però il campione del mondo in carica Dominique Aegerter mantiene il 77 e non sceglie il numero 1.

Entry list definitiva SSP 2022

Numero Pilota Nazione Team Moto 24 Leonardo Taccini Italia Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 77 Dominique Aegerter Svizzera Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 55 Yari Montella Italia Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 61 Can Oncu Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 7 Lorenzo Baldassarri Italia Evan Bros WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 56 Peter Sebestyen Ungheria Evan Bros WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 16 Jules Cluzel Francia GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 94 Andy Verdoia Francia GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 73 Maximilian Kofler Austria CM Racing Ducati Panigale V2 3 Raffaele De Rosa Italia Ducati Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 52 Patrick Hobelsberger Germania Kallio Racing Yamaha YZF R6 88 Alessandro Zetti* Italia Kallio Racing Yamaha YZF R6 66 Niki Tuuli Finlandia MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 54 Bahattin Sofuoglu* Turchia MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 28 Glenn van Straalen Olanda EAB Racing Team Yamaha YZF R6 25 Marcel Brenner* Svizzera VFT Racing Yamaha YZF R6 9 Kyle Smith Gran Bretagna VFT Racing Yamaha YZF R6 10 Unai Orradre Spagna Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 50 Ondrej Vostatek Repubblica Ceca Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 6 Jeffrey Buis* Olanda Motozoo Racing by Puccetti Kawasaki ZX-6R 21 Benjamin Currie Australia Motozoo Racing by Puccetti Kawasaki ZX-6R 64 Federico Caricasulo Italia Althea Racing Ducati Panigale V2 11 Nicolò Bulega Italia Aruba.it Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 31 Oliver Bayliss Australia Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V2 12 Filippo Fuligni* Italia D34G Racing Ducati Panigale V2 22 Federico Fuligni* Italia D34G Racing Ducati Panigale V2 38 Hannes Soomer Estona Dynavolt Triumph Triumph Street Triple RS 62 Stefano Manzi Italia Dynavolt Triumph Triumph Street Triple RS 99 Adrian Huertas Spagna MTM Kawasaki Kawasaki ZX-6R 69 Tom Booth-Amos Gran Bretagna Prodina Racing WorldSSP Kawasaki ZX-6R