SBK | Most: Toprak fa 50 in Superpole Race, Bautista cade!

Toprak Razgatlioglu è l’uomo dei record e continua a dominare in lungo e in largo: nella domenica mattina di Most, il leader del campionato si impone nella Superpole Race inanellando il nono successo consecutivo e siglando la vittoria numero 50 nel Mondiale Superbike.

Il portacolori BMW beffa Nicolò Bulega, partito benissimo e andato al comando nelle fasi iniziali di gara. Toprak però non si lascia sfuggire l’occasione di vincere ancora e si libera ben presto del pilota Ducati per andare a trionfare con quasi 4 secondi di vantaggio sul rookie. Dopo essere stato inizialmente terzo perché sopravanzato da entrambi i portacolori Aruba.it Racing Ducati, il turco torna davanti e lascia i due compagni di squadra a combattere per le due posizioni del podio.

È proprio qui che avviene il disastro: all’ultimo giro, Alvaro Bautista tenta l’attacco su Bulega costringendolo ad andare largo alla Curva 1. Il debuttante fa un’escursione nella ghiaia, ma riesce a tornare in pista, mentre lo spagnolo perde il controllo della sua Ducati e scivola, finendo la sua Superpole Race nella ghiaia. Prova a tornare in pista, ma alla fine dell’ultimo giro rientra ai box senza passare per il traguardo.

Domenica mattina non particolarmente fruttifera per Bautista, che in Gara 2 partirà indietro. Il disastro del campione del mondo in carica però favorisce Alex Lowes, che si riscatta dalla caduta di ieri e sale sul terzo gradino del podio, confermando il grande feeling con la Kawasaki. Ai piedi del podio troviamo Danilo Petrucci, che sembra sentirsi sempre più a suo agio con la Ducati del team Barni. Nonostante il dolore ancora presente, il ternano è il migliore dei piloti indipendenti e precede Remy Gardner.

L’australiano è ancora una volta il primo dei piloti Yamaha e chiude la Superpole Race in quinta posizione davanti ad Andrea Locatelli, sesto. Secondo dei piloti indipendenti è Andrea Iannone, che al debutto su questa pista conquista la settima posizione, staccato di 7.5 secondi dal vincitore Razgatlioglu. Il pilota del team Goeleven precede l’altra BMW ufficiale di Michael van der Mark, mentre a chiudere la top 10 troviamo Jonathan Rea, nono, e Michael Ruben Rinaldi, decimo.

Ancora una gara complicata per Axel Bassani, che non va oltre la 13^ posizione. Va peggio a Scott Redding e Alex Lowes, caduti nelle fasi iniziali di gara. Il pilota del team Marc VDS è protagonista di una violenta caduta in cui rimedia la frattura della clavicola sinistra, mentre l’alfiere Bonovo non ha conseguenze, ma è costretto a ritirarsi dalla gara.