SBK | Most, Superpole: Toprak da record! Petrucci 2°, Bautista 14°

Il meteo incerto di ieri ha lasciato spazio al sereno, che questa mattina ha accolto i piloti della Superbike per la qualifica di Most. A conquistare la Superpole del round ceco è Toprak Razgatlioglu, che non solo si conferma il primo rivale del campione in carica, ma frantuma il record del tracciato siglando uno stratosferico 1’30”801.

In una sessione costellata da tempi cancellati a causa di una bandiera gialla esposta nel finale per la caduta di Dominique Aegerter, Alvaro Bautista non riesce ad andare oltre il quattordicesimo crono dopo una qualifica complicata. Il campione del mondo in carica paga un ritardo importante dal diretto avversario in classifica e scatterà dalla quinta fila.

In casa Ducati però si sorride: nonostante la qualifica complessa dello spagnolo, troviamo ben due Panigale V4R in prima fila. A scattare dalla seconda posizione nella gara di oggi sarà Danilo Petrucci, anche a Most uno dei piloti in lizza per le posizioni di vertice e migliore degli indipendenti in sella alla Ducati del team Barni. A chiudere la prima fila troviamo Remy Gardner, che piazza le ruote della sua Yamaha del team GRT in prima fila e si porta in terza posizione.

Gardner partirà davanti ad Axel Bassani, che aveva inizialmente conquistato la prima fila ma è stato beffato dalla bandiera gialla. Il portacolori Motocorsa retrocede così al quarto posto e precede Jonathan Rea, quinto e autore di una caduta a metà turno quando provava il tutto per tutto per stare davanti. Il nordirlandese è comunque il migliore dei piloti Kawasaki, con Alex Lowes addirittura 12°.

Rea scatterà davanti a Garrett Gerloff, sesto e migliore dei portacolori BMW, e Andrea Locatelli, settimo con l’altra Yamaha ufficiale e staccato di quasi nove decimi dal compagno di squadra e poleman. Michael Ruben Rinaldi è solamente ottavo dopo aver perso la prima fila a pochi minuti dalla partenza di Gara 1. Chiude la top 10 Xavi Vierge, primo dei piloti Honda.

Iker Lecuona è 11° e tra i due piloti HRC si inserisce proprio Dominque Aegerter, decimo con la Yamaha del team GRT. Faticano i due portacolori BMW ufficiali: Scott Redding è 15° mentre il rientrante Michael van der Mark non va oltre il 18° tempo. Così gli italiani: Lorenzo Baldassarri è 16° e Roberto Tamburini è 21° in sella alla R1 del team MotoXRacing in sostituzione di Bradley Ray, operato al braccio.